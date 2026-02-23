Clemente Castañeda reconoce operativo federal y urge fortalecer estrategia civil de seguridad

En el contexto de los hechos violentos registrados ayer en Jalisco, que generaron momentos de tensión e incertidumbre entre la población, el senador de Clemente Castañeda fijó postura a través de sus redes sociales, donde reconoció la actuación de las Fuerzas Armadas y llamó a fortalecer la estrategia de seguridad desde el ámbito civil e institucional.

El legislador destacó la relevancia del operativo realizado, al que calificó como uno de los más importantes de los últimos años. “Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México, que actuaron con inteligencia y valentía en uno de los operativos de seguridad más importantes de los últimos años”, expresó, al tiempo que envió condolencias a las familias de las víctimas y a los elementos de seguridad que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, señalando que el Estado mexicano mantiene una deuda con ellas.

Castañeda subrayó la importancia de la coordinación entre órdenes de gobierno para recuperar la tranquilidad en las calles, al referirse al trabajo conjunto del Gobierno de Jalisco con autoridades federales y municipales, así como con la Fiscalía estatal. Consideró que esta articulación institucional demuestra que la coordinación es la vía más efectiva para avanzar en materia de seguridad.

No obstante, el senador advirtió que la paz no se alcanzará únicamente con la desarticulación de organizaciones criminales. Sostuvo que es indispensable atender las causas estructurales de la violencia, combatir la desigualdad, generar oportunidades para los jóvenes y garantizar justicia para las víctimas. En ese sentido, urgió al Congreso de la Unión a instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Bicameral para el Seguimiento de la Fuerza Armada en tareas de Seguridad Pública, al señalar que “un tema tan importante para las y los mexicanos no se puede postergar más”.

Finalmente, desdeMovimiento Ciudadano, reiteró su apuesta por una estrategia de seguridad civil que fortalezca a las policías locales y profesionalice a fiscalías y ministerios públicos, al enfatizar que la construcción de la paz debe impulsarse desde el ámbito local.