Gobierno de Jalisco emite recomendaciones para hablar con niñas y niños tras narcobloqueos

Tras los narcobloqueos registrados el pasado 22 de febrero en distintos puntos de la república, el Gobierno del Estado de Jalisco emitió un comunicado con recomendaciones dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras para orientar la forma en que se habla con niñas y niños sobre los hechos de violencia, priorizando su bienestar emocional, la claridad en la información y la contención.

El documento subraya la importancia de iniciar el diálogo preguntando primero qué saben y qué han escuchado, con el objetivo de comprender su percepción y atender sus inquietudes de manera adecuada. A partir de sus respuestas, se recomienda explicar la situación de forma sencilla, acorde con su edad y sin entrar en detalles que puedan generar mayor angustia. Mensajes breves que transmitan calma, como señalar que se trata de una situación que está siendo atendida por las autoridades, ayudan a ofrecer un marco de seguridad.

Asimismo, se hace un llamado a compartir únicamente información verificable, evitando la difusión de rumores, audios o versiones no confirmadas, ya que esto puede incrementar el miedo y la confusión. La claridad y la honestidad, combinadas con un lenguaje prudente, son clave para generar confianza y tranquilidad.

El comunicado también enfatiza la necesidad de brindar seguridad emocional, reforzando la idea de que las y los menores se encuentran en un entorno protegido y acompañados por personas adultas que cuidan de ellos. Validar sus emociones, reconocer que es normal sentir miedo o preocupación, y asegurarles que no están solos forma parte de una atención sensible y responsable.

Entre las recomendaciones se incluye reducir la exposición a noticias, imágenes y contenidos en redes sociales relacionados con los hechos violentos, así como mantener rutinas cotidianas y promover actividades tranquilas que ayuden a preservar un ambiente de calma en el hogar.

El Gobierno del Estado de Jalisco reiteró que escuchar primero, responder con información confirmada y reforzar la seguridad y el cuidado son acciones fundamentales para acompañar emocionalmente a niñas y niños en contextos de incertidumbre.