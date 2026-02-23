Jalisco

El comunicado busca orientar a madres, padres y personas cuidadoras para brindar información clara, evitar rumores y fortalecer la seguridad emocional de la infancia

Gobierno de Jalisco emite recomendaciones para hablar con niñas y niños tras narcobloqueos

Por Samantha Lamas

Tras los narcobloqueos registrados el pasado 22 de febrero en distintos puntos de la república, el Gobierno del Estado de Jalisco emitió un comunicado con recomendaciones dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras para orientar la forma en que se habla con niñas y niños sobre los hechos de violencia, priorizando su bienestar emocional, la claridad en la información y la contención.

El documento subraya la importancia de iniciar el diálogo preguntando primero qué saben y qué han escuchado, con el objetivo de comprender su percepción y atender sus inquietudes de manera adecuada. A partir de sus respuestas, se recomienda explicar la situación de forma sencilla, acorde con su edad y sin entrar en detalles que puedan generar mayor angustia. Mensajes breves que transmitan calma, como señalar que se trata de una situación que está siendo atendida por las autoridades, ayudan a ofrecer un marco de seguridad.

Asimismo, se hace un llamado a compartir únicamente información verificable, evitando la difusión de rumores, audios o versiones no confirmadas, ya que esto puede incrementar el miedo y la confusión. La claridad y la honestidad, combinadas con un lenguaje prudente, son clave para generar confianza y tranquilidad.

El comunicado también enfatiza la necesidad de brindar seguridad emocional, reforzando la idea de que las y los menores se encuentran en un entorno protegido y acompañados por personas adultas que cuidan de ellos. Validar sus emociones, reconocer que es normal sentir miedo o preocupación, y asegurarles que no están solos forma parte de una atención sensible y responsable.

Entre las recomendaciones se incluye reducir la exposición a noticias, imágenes y contenidos en redes sociales relacionados con los hechos violentos, así como mantener rutinas cotidianas y promover actividades tranquilas que ayuden a preservar un ambiente de calma en el hogar.

El Gobierno del Estado de Jalisco reiteró que escuchar primero, responder con información confirmada y reforzar la seguridad y el cuidado son acciones fundamentales para acompañar emocionalmente a niñas y niños en contextos de incertidumbre.

