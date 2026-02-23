La Setran informó que el transporte operó al 30% global

Un camión del transporte colectivo circula por avenida 16 de Septiembre. Se espera que este martes haya mas unidades en activo.

Al realizar un recorrido en diversas zonas de la ciudad, la constante fue que prácticamente no hubo camiones del transporte público.

Así sucedió en la avenida Niños Héroes, en la zona de las calles Corona y Leandro Valle, donde hay rutas que van por el corredor de la carretera a Chapala y quienes más se vieron afectados son quienes iban al sur de la ciudad, a Tlajomulco y cerro del Cuatro.

Sin embargo, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, aseguró que el transporte masivo dio servicio al 50%, en las cuatro líneas del Tren Ligero y las dos rutas troncales de Mi Macro y apenas 16% en las rutas regulares. En general, 30% de rutas en activo.

“Empezamos con el transporte masivo a 12% y con el transporte colectivo solo al 5%, esto a las 5 de la mañana. Hoy ya tenemos transporte masivo en 50% y transporte colectivo al 16%. Ya tenemos más de 30% del transporte público funcionando, en cobertura, en capacidad. Obviamente y como lo pueden notar en las calles no hay usuarios, no lo estamos principalmente haciendo para mover grandes cantidades de personas, pero sí atendiendo a cada persona que requiera moverse, que pase el camión aunque sea con una frecuencia mas ampliada”, señaló.

Los conductores del transporte en sus chats de ruta, expresaban que no irían a trabajar si no les garantizaban la seguridad. “Arriesgar mi vida por 600 pesos, mejor me quedo en mi casa”, dijo uno de ellos.

El titular de Transporte señaló que estaban convenciéndolos uno a uno para acudir a trabajar a sus rutas este martes.

“Está haciéndose una gestión personal, conductor por conductor para precisamente decirles que hay todas las condiciones de seguridad como hasta el momento ha funcionado el transporte público sin ningún incidente y pueden hacer su trabajo. Si nos están oyendo las y los conductores del transporte público, les reiteramos: platiquen con sus compañeros hoy la situación es muy diferente, están transitando sin ningún problema, sin ningún bloqueo, a lo largo y ancho de la ciudad”, dijo.

Alrededor de la 1 de la tarde de este lunes, los autobuses troncales de Mi Macro Periférico tardaban entre 12 y 18 minutos en pasar. En las líneas de Tren Ligero, la frecuencia de paso era de 15 minutos, en promedio.