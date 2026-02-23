Propone Hagamos crear fondo para atender a víctimas tras operativo federal en Jalisco

La fracción parlamentaria de Hagamos propone la creación de un Fondo de Atención a Víctimas para respaldar a las personas afectadas por los hechos de violencia registrados el 22 de febrero en Jalisco, fecha en la que se dieron bloqueos con violencia en avenidas, calles y carreteras de la entidad por el abatimiento del líder de un grupo criminal.

La bancada planteó que este fondo se conforme mediante la reorientación e incremento de partidas presupuestales estatales, así como la gestión de recursos federales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de brindar apoyo directo y oportuno a quienes resultaron perjudicados tras el operativo federal realizado ese día en la entidad, expone Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador parlamentario de Hagamos.

“Mediante un censo y padrón específico de afectados, pueda contribuir y brindar atención de manera directa a quienes sufrieron daños, personas que perdieron su vehículo o herramienta de trabajo, comerciantes cuyos negocios fueron afectados, familias de quienes perdieron la vida y personas que requieren atención médica o psicológica”, sostuvo el diputado.

También se contemplan acciones interinstitucionales orientadas a la restitución patrimonial. El grupo legislativo sostuvo que los mecanismos actuales de atención no están diseñados para enfrentar una crisis de esta magnitud, por lo que consideró indispensable fortalecer y ampliar las capacidades del Sistema y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

“Proponemos acciones interinstitucionales para generar formas de contribución a la restitución patrimonial. Cada persona afectada tiene derecho a ser atendida. Ese debe ser nuestro compromiso. Los mecanismos existentes de atención a víctimas no fueron diseñados para una crisis de esta escala. Es momento de actuar con responsabilidad, transparencia y sentido de urgencia. El sistema y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas deben activarse a fondo y ampliar sus capacidades institucionales”, expresa Tonatiuh Bravo.

Además del fondo, la fracción propuso instalar una mesa paralela a la mesa de seguridad convocada por el Gobierno del Estado, con el fin de elaborar de manera inmediata un Plan de Acción para la Contención y Reparación de daños en los ámbitos municipal, regional y metropolitano, con la participación de los tres niveles de gobierno.

En su posicionamiento público, la bancada expresó solidaridad con las personas y familias afectadas y señaló que los hechos del 22 de febrero tuvieron repercusiones que trascendieron el ámbito de seguridad, al generar pérdidas humanas, daños económicos y afectaciones a la movilidad y a la actividad comercial.

Finalmente, hizo un llamado a la coordinación entre los tres poderes del Estado, los distintos órdenes de gobierno y las fuerzas políticas para construir una respuesta institucional conjunta que permita restablecer las condiciones de seguridad y normalidad en la vida pública de Jalisco.