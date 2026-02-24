Acude Gobernador de Jalisco a ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera

. Ceremonia por Día de la Bandera. (MARTE C MERLOS @martec)

Con motivo de la conmemoración del Día de la Bandera de México, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, participó en la ceremonia realizada en las instalaciones de la XV Zona Militar, en Zapopan, donde abanderó a directivos de nueve escuelas públicas del estado.

El mandatario estatal entregó el Lábaro Patrio a autoridades educativas de planteles de preescolar, primaria, secundaria, educación indígena, especial y media superior, acompañado por Julio César Islas Sánchez, General de Brigada de Estado Mayor y Comandante de la XV Zona Militar, y Porfirio Fuentes Vélez, General de División de Estado Mayor y Comandante de la V Región Militar.

Durante el acto cívico-militar se realizó un enlace remoto con Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, quien tomó protesta de bandera a 80 planteles de la Ciudad de México, a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas y, de manera simultánea, a 920 escoltas de escuelas secundarias y de nivel medio superior en todo el país.

“La Patria confía en que como buenos y leales mexicanas y mexicanos sabrán cumplir su protesta”, expresó la Presidenta de México al dirigirse a las escoltas.

Por su parte, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, destacó que la unidad nacional es indispensable para el desarrollo del país y llamó a fomentar el patriotismo y valorar la Enseña Nacional como símbolo de origen y raíces del pueblo mexicano.

En la ceremonia se recordó que la bandera tricolor fue diseñada por Agustín de Iturbide, con los colores verde, blanco y rojo, que representan la esperanza, la unidad y la sangre derramada por los héroes nacionales.

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, titulares de los Poderes del Estado, mandos militares, cadetes y elementos de tropa y marinería del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional.

