Aún no termina de volver la normalidad a la ZMG; se reportaron actos vandálicos durante la noche

Vehículo incendiado en la Colonia Zona de Oblatos: Captura de pantalla Facebook San Onofre mi barrio

Este martes 24 de febrero aún no terminan de restablecerse las actividades económicas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, luego de los narcobloqueos derivados del operativo en el que fuerzas federales abatieron al líder del CJNG, el domingo en Tapalpa.

Si bien, la gente ha salido a realizar sus labores de rutina, todavía se perciben menos personas y vehículos circulando en las calles, en comparación con un día entresemana normal, aunque también esto podría estar influido por la suspensión de clases, que deben regularizarse este miércoles 25.

Algunos transeúntes abordados por La Crónica de Hoy expresaron su miedo luego de que en redes sociales y noticieros se reportaron algunos actos vandálicos en diferentes puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara ocurridos en la noche del lunes y madrugada del martes..

Uno de esos sucesos ocurrió en la Avenida Vallarta, cerca de Plaza Galerías, en donde un vehículo se incendió, mientras que en la confluencia de las calles Hacienda La Purísima y Hacienda Quemada, en la zona de Oblatos, ardió otra unidad automotriz, aunque no hay certeza de que realmente dichos siniestros estén ligados con las reacciones por la caída de Nemesio Rubén Oserguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Otros reportes se dieron sobre casos similares en Jardines del Prado, municipio de Tonalá; en Villas de Andalucía, del municipio de Juanacatlán; en la Avenida El Mirador y Puerto Tampico, municipio de San Pedro Tlaquepaque, y en la Colonia Mesa de los Ocotes, en Zapopan.

Aparte, hubo incendios en la Avenida Patria, al cruce con Álvarez del Castillo, en Infonavit La Soledad, Tonalá; en las inmediaciones de Plaza Altea, también en Tonalá, y en la Calle Lagunitas, entre Dionisio Rodríguez y Josefa Ortiz de Domínguez, al oriente de Guadalajara, pero no se ha confirmado que se trate de automóviles a los que prendieron fuego, pues incluso hubo casos en los que la autoridad asegura que fueron quemas de pastizales.

La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que aunque el servicio de camiones urbanos ya está trabajando con “regularidad”, pero no al cien por ciento, pues se reactivaron las rutas en la ZMG, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Tepatitlán, entre otras localidades, aunque aún faltan unidades por reincorporarse a los recorridos.

El Sistema de Tren Electrico Urbano (SITEUR) ya trabaja al 100 por ciento, según indicó el Gobierno de Jalisco.