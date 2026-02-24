Envían a Puente Grande sólo a 13 detenidos por narcobloqueos

A pesar de que este martes 23, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco había informado que eran 41 los detenidos por quemas de automóviles y negocios además de actos de rapiña, suscitados tras el operativo del Ejército que abatió en Tapalpa al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, este miércoles la Fiscalía del Estado indicó que sólo puso a disposición de un juzgado a 13 de esas personas.

La Fiscalía difundió que están señaladas “por al menos seis delitos”: tentativa de homicidio agravado, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, ataque a las vías de comunicación, daño en las cosas, portación de arma de fuego y asociación delictuosa.

La dependencia estatal agregó que el pasado domingo 22 de febrero, en distintos municipios de Jalisco, “los ahora detenidos realizaron quema de vehículos particulares, con los que obstruyeron vías de comunicación, además de realizar disparos de fuego contra elementos de las distintas corporaciones de seguridad que acudían al llamado de emergencia”.

Añadió que “ante tal escenario, los trece hombres fueron detenidos en flagrancia gracias a la respuesta rápida y oportuna de las distintas fuerzas del orden”.

Los 13 detenidos están identificados como Roberto Carlos “N”, Jorge Luis “N”, Luis Enrique “N”, Julio César “N”, Carlos Elliot “N”, José Lebid “N”, Elías Samuel “N”, Eri Javier “N”, Alexis Izanami “N”, Pedro Yael “N”, Leonardo Gael “N”, Alejandro “N” y Brandon Alexis “N”, quienes estaban en la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, de donde se les remitió al Reclusorio de Puente Grande.

Se dijo que el traslado de los presuntos delincuentes “se realizó con el apoyo táctico de vehículos altamente equipados y blindados de la Fiscalía del Estado y de la Policía Estatal”.

La Fiscalía no aclaró la situación legal de las otras 28 personas que fueron detenidas, de las que por lo menos 21 estaban siendo investigadas por robos, saqueos y actos de rapiña desatados en medio de los ataques de la delincuencia organizada a la población civil.

Se desconoce si existe la posibilidad de que en una acción aparte, se envié al reclusorio a otros detenidos por los delitos antes señalados.