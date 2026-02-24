Lista para trabajar la Comisión que resolverá cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Bolaños

De espaldas, el diputado Miguel de la Rosa, quien preside la Comisión Especial. Los legisladores deben legislar sobre la autonomía de las etnias en Jalisco.

El coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, presidirá la Comisión Especial del Congreso de Jalisco para emitir un dictamen que cambie el régimen de gobierno del Ayuntamiento de Bolaños, en la región Norte de Jalisco, donde 60% de los habitantes pertenecen a la etnia wixaritari y 40% es población mestiza.

La Comisión legislativa se instaló este martes y su atribución es atender el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según el expediente JDC-013/2025, en el que se establece que ese municipio puede tomar sus decisiones con base en los usos y costumbres de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, al ser mayoría.

El diputado del PAN, Julio Hurtado Luna, presidente del Congreso, le tomó la protesta de ley a siete de los nueve diputados que integran la Comisión Especial.

El legislador Miguel de la Rosa, refirió que la Comisión también debe revisar las iniciativas que hay para reconocer la autonomía de las etnias en la entidad. “Aquí en el Congreso distintos grupos parlamentarios han presentado iniciativas con la ampliación y reconocimiento de derechos de los pueblos originarios, entre estas iniciativas destacamos el trabajo de la diputada Verónica Jiménez, está otra iniciativa del diputado Alejandro Barragán y otros grupos parlamentarios han elaborado propuestas de iniciativa”, manifestó.

La Comisión va a designar a un secretario técnico y va a integrar un equipo con asesores para darle sustento a las reformas de ley que se requieran, según la propuesta que hizo el legislador de Hagamos, Enrique Velázquez.

La diputada de MC, Verónica Jiménez Vázquez, resaltó la importancia de acatar el fallo del TEPJF y darle respuesta a la etnia wixaritari.

“Lo que hoy está sucediendo no es un hecho menor, es un hecho histórico. Siempre he dicho que los pueblos originarios desgraciadamente tienen que buscar sentencias y juicios para obtener sus derechos y un reconocimiento tácito de ellos”, expresó.

Añadió que la Comisión debe escuchar a los mestizos de Bolaños. “Es muy importante que hagamos este ejercicio de manera abierta”, subrayó.

La Comisión Especial la integran los legisladores María del Refugio Camarena y Aurelio Fonseca del PRI, Enrique Velázquez, de Hagamos, Tonantzin Cárdenas, coordinadora de la bancada de Futuro, Marco Tulio Moya, del PAN, Leonardo Almaguer, coordinador del PT y Brenda Carrera y José Guadalupe Buenrostro, ambos del PVEM.