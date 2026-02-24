Reporta Industriales Jalisco pérdidas por 100 millones de pesos tras Código Rojo

La industria en Jalisco registró afectaciones económicas que ascienden a 100 millones de pesos y podría incrementarse, luego de que se decretara Código Rojo tras los hechos violentos del 22 de febrero y que se mantuviera activo hasta el mediodía del 24 de febrero.

En rueda de prensa, el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, detalló que el impacto corresponde a datos recabados entre afiliados de las 25 cámaras que integran el organismo.

“El impacto económico que se lleva hasta ahora recontado ronda los cien millones de pesos, seguimos contando y reportando”, señaló.

Entre las principales afectaciones, informó que dos mil 800 personas tuvieron que ser resguardadas el domingo al no poder salir de sus centros de trabajo, por lo que se implementaron operativos con camiones privados y apoyo del Gobierno del Estado para trasladarlas.

Además, se reportó la quema de cinco camiones de rutas de distribución de alimentos y bebidas y tres camiones de carga pertenecientes a empresas afiliadas.

En materia laboral, el domingo 22 y el lunes 23 de febrero se registró un ausentismo de hasta 90 por ciento en algunos turnos. El turno nocturno del lunes presentó un ausentismo promedio de 40 por ciento.

“El sesenta y seis punto siete por ciento de las empresas cancelaron turno. El 27.4 por ciento tuvieron una reducción parcial de turnos”, detalló Lancaster Jones.

Los sectores más afectados fueron el alimenticio y el autotransporte de carga por daños materiales, mientras que en operación y ausentismo destacó el sector electrónico.

Reactivación gradual

Para este martes, la situación comenzó a normalizarse. El líder empresarial informó que el 100 por ciento de la industria ya se encuentra operando, con un ausentismo promedio de apenas tres por ciento.

“Hasta aquí, la verdad es que creemos que lo que se viene es bueno, estamos trabajando de la mano, estamos viendo una reactivación económica muy rápida y la industria está lista para seguir trabajando”, afirmó.

Por su parte, representantes del sector industrial señalaron que los embarques y vuelos de carga ya fueron liberados y restablecidos, y subrayaron que no se prevén afectaciones para el consumidor final ni incrementos en precios.

“No va a haber ninguna afectación ni ningún aumento en precios y costos hacia el consumidor final”, aseguraron.