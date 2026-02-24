Tlaquepaque anuncia reactivación total de actividades turísticas y comerciales

Desde El Parián, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, anunció la reactivación total de los servicios turísticos y empresariales en el municipio.

La alcaldesa informó que comercios, mercados, servicios y espacios públicos operan con normalidad tanto en el Centro Histórico como en las delegaciones, luego de las acciones coordinadas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar condiciones de seguridad a habitantes y visitantes.

“Ya se levantó el código rojo que habían activado las autoridades estatales, en coordinación con el Gobierno de México. A nombre del Gobierno de la Ciudad de la Esperanza agradecemos a todos los comercios, tiendas, servicios, mercados y comunidad en general por su apoyo. Ahora regresamos a la normalidad con las actividades que le dan vida a nuestro municipio”, señaló.

En el anuncio participaron representantes de organismos y sectores empresariales como CANACO Tlaquepaque, Pueblos Mágicos, Destino Tlaquepaque, Mercado Juárez, Mujeres Empresarias y COCIPROTUR, quienes respaldaron el llamado a retomar las actividades y visitar el municipio.

También se informó que el transporte público funciona de manera regular, incluida la SITEUR Línea 3, y que los estacionamientos de la zona permanecen abiertos.

La presidenta municipal señaló que la coordinación entre sectores ha permitido restablecer las actividades económicas y turísticas en el municipio.

“En Tlaquepaque, con unidad y responsabilidad de todos los sectores, al igual que en todo México, superamos siempre cualquier adversidad. Recuerden que ¡Tlaquepaque es Mundial!”, concluyó.