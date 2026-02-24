Volvieron los clientes al mercado de Abastos

El área de fruterías abrió al 95% en el mercado de Abastos. Bajaron los clientes, pero hubo pedidos a domicilio.

Las bodegas y los locales tradicionales de comida en el mercado de Abastos reabrieron sus puertas, tras dos días de pérdidas: el domingo hubo pocos clientes y el lunes se cerraron las cortinas.

Este martes el Mercado de Abastos regresó prácticamente a la normalidad, tras el cierre de actividades el lunes y el descenso de clientes que se registró el domingo, el día de los narcobloqueos.

En el área de comidas y venta de frutas y verduras al menudeo hubo 95% de locales abiertos. En el área de bodegas prácticamente 100% abrió sus cortinas.

Lo que sí cambió completamente según relataron agentes viales y los propios comerciantes, es el tráfico que colapsó alrededor de las 12 horas, afectando la circulación de la avenida Lázaro Cárdenas y de las avenidas Mandarina y Del Mercado. Eso ocurrió porque muchos comerciantes y clientes que acudieron a realizar compras lo hicieron en mayor número que un martes regular. Esto, debido al cierre del lunes.

Rosy Espejo, quien es propietaria de una frutería, señaló que sus ventas bajaron 50% en forma presencial. Sin embargo, recibió muchos pedidos para llevar a domicilio.

“El lunes tuvimos que cerrar por orden de la UCMA (Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos) nos mandaron un comunicado de que estábamos en alerta roja y pues teníamos que cerrar. Hoy, ya estuvo regular. Gracias a Dios nos ha tocado trabajito, sobre todo pedidos a domicilio”, explicó.

En el área de comidas, en un recorrido por el lugar, se observó a los clientes como en un día común. Cristina Muñoz, quien atiende la Menudería Chela, explicó que fue un día normal para su negocio.

“Está todo normal. Ayer cerramos. Hoy está tranquilo la gente está llegando normal. Aquí tenemos menudo, enfrijoladas y quesadillas y está todo normal”, dijo.

Las bodegas al mayoreo estuvieron abiertas y hasta dos unidades militares acudieron a abastecerse de frutas y verduras, según contó uno de los soldados que estaba a bordo del vehículo militar, a quien se le preguntó si estaban ahí para reforzar la vigilancia, lo que descartó.

El mercado de Abastos es el más importante de la ciudad y de la región Pacífico. Tiene 1,800 bodegas y locales comerciales y de comida y en un día promedio puede recibir hasta 100 mil compradores y comerciantes.