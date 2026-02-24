Zapopan alista la quinta edición de la Copa Zapopan de Ciclismo 2026

El Gobierno de Zapopan presentó de manera oficial la quinta edición de la Copa Zapopan de Ciclismo 2026, una de las competencias más relevantes del país en esta disciplina, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo en el Centro Histórico del municipio, con la participación de más de 500 ciclistas en 10 categorías.

Rueda de prensa ciclista (Cortesía)

La justa deportiva es organizada por la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, en conjunto con el Consejo Municipal del Deporte (Comude), y se espera que genere una derrama económica superior a los 10.1 millones de pesos, al considerar el flujo de acompañantes que asisten al evento.

Durante la presentación, el coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor Aldama, destacó que la Copa Zapopan se ha consolidado como un referente nacional, al tiempo que impulsa el turismo deportivo y la economía local.

Señaló que del total de participantes, 35% serán mujeres y 65% hombres, subrayando que la premiación será equitativa para ambas ramas, con una bolsa acumulada de 710 mil pesos, lo que posiciona a esta competencia como una de las pocas en el país con perspectiva de igualdad.

“Queremos seguir incentivando la economía del municipio y consolidar a Zapopan como líder en el impulso al deporte. Esta competencia es una verdadera fiesta deportiva que atrae visitantes y promueve la convivencia”, afirmó.

Por su parte, la directora general del Comude Zapopan, Alejandra Galindo Hernández, resaltó que el evento, que se realiza desde 2022, se ha fortalecido año con año, posicionándose no solo en el ámbito deportivo, sino también como un emblema de identidad para la ciudad.

Destacó además la coordinación entre distintas dependencias municipales para garantizar la seguridad de las y los atletas, así como el desarrollo ordenado de las competencias, lo que permitirá disfrutar de recorridos controlados y bien resguardados.

Competencia de alto nivel

La Copa Zapopan 2026 contará con 10 categorías, que van desde juveniles A, B y C, hasta máster y libre, en ambas ramas, destacando las categorías Sub-23 y Élite, tanto varonil como femenil. El cupo será limitado a 500 participantes.

Las inscripciones tendrán un costo de 600 pesos hasta el 12 de marzo y de 650 pesos a partir del 13 de marzo, y podrán realizarse en el área de cajas del Acuacentro de Ciudad Deportiva, ubicado en Circuito Panamericano s/n, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 20:00 horas.

La entrega de paquetes se realizará el viernes 13 de marzo, en el gimnasio de usos múltiples de la Ciudad Deportiva, de 9:00 a 18:00 horas.

Recorridos por el Centro Histórico

El sábado 14 de marzo, las competencias iniciarán a las 7:00 horas, frente al Palacio Municipal, en un circuito de 6.4 kilómetros que recorrerá avenida Hidalgo, Américas, Ávila Camacho y diversas calles del Centro Histórico, con cruces peatonales controlados y rutas alternas.

Para el domingo 15 de marzo, se desarrollará un circuito de 6.03 kilómetros, también en el primer cuadro de la ciudad, con metas volantes y bonificaciones de tiempo para ambas ramas.

Impulso al deporte y desarrollo social

Además de fomentar la competencia de alto rendimiento, la Copa Zapopan promueve hábitos saludables y una cultura ciclista entre niñas, niños, jóvenes y adultos, al ofrecer recorridos emblemáticos y un espacio de convivencia deportiva.

Con esta quinta edición, el Gobierno de Zapopan refrenda su compromiso de fortalecer el deporte como herramienta de desarrollo social, cohesión comunitaria y crecimiento económico, consolidando al municipio como un referente nacional en la organización de eventos deportivos de alto nivel.