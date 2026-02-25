Cemex entra al top 5 del ranking “Merco Responsabilidad ESG 2025″

Cemex — Cemex ingresó al Top 5 de empresas con responsabilidad social, lo que ratifica uno de los criterios empresariales que ha mantenido a lo largo de los últimos años.

El reconocimiento a Cemex por su responsabilidad social y la sostenibilidad le llevó al quinto lugar en el ranking Merco Responsabilidad ESG 2025. Esto corrobora la evolución de la compañía, que ha logrado un avance acumulado de más de 40 posiciones en solo dos años; tras ocupar el sitio 45 en 2023 y subir al lugar 15 en 2024, Cemex alcanzó finalmente la parte más alta del listado en la edición más reciente de este ranking.

El listado fue dado a conocer este 24 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.

Además de su posición en el listado general, la organización se mantuvo como el líder indiscutible del sector Materiales de Construcción y destacó en el Top 5 de gobernanza, un reconocimiento a su ética, liderazgo institucional y solidez en procesos internos.

“Este resultado es consecuencia de un trabajo constante en toda la organización”, señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, “en Cemex asumimos la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia y de nuestra operación diaria. La evolución en Merco demuestra que cuando hay continuidad, los avances se consolidan”.

Este hito se presenta en el marco del 120 aniversario de Cemex, respaldando una trayectoria de confianza y soluciones bajo una visión de largo plazo.

Los resultados del monitor Merco evaluaron pilares de innovación, medio ambiente, calidad de vida para colaboradores y relación con comunidades, mediante una metodología verificada externamente que integra la opinión de directivos, especialistas, analistas financieros y líderes de opinión.

El ascenso de Cemex en este monitor confirma la efectividad de una estrategia clara enfocada en crecer con responsabilidad, validando su desempeño ante los ojos de los principales grupos de interés y expertos en la materia a nivel internacional.

Merco se mantiene como el referente en la medición de la reputación corporativa en Iberoamérica y publica en México diversos listados de prestigio como Talento, Líderes y Empresas, además del ranking de Responsabilidad ESG.