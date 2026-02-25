Instalan agencias especiales del MP para denunciar robo e incendio de vehículos o negocios

Para que las personas afectadas por los hechos ocurridos a partir del domingo 22 de febrero, luego del operativo contra el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, interpongan sus denuncias, la Fiscalía del Estado instaló agencias especiales del Ministerio Público.

“Las personas afectadas por los robos e incendios de sus vehículos, o negocios, pueden denunciar en las instalaciones de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, ubicadas en Calle 14, número 2567, en la Zona Industrial de Guadalajara”, indicó la dependencia.

“Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al teléfono 33-1046-6984, que está disponible para orientación y resolver dudas”, aseguró.

Dijo que también todas las delegaciones regionales están disponibles para recibir las denuncias de hechos ocurridos en relación con el caso fuera de la zona metropolitana.

La Fiscalía proporcionó e el siguiente enlace con las ubicaciones de las agencias: https://fiscalia.jalisco.gob.mx/servicios-y-programas/agencias-del-ministerio-publico/delegaciones-regionales