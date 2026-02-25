No hubo consenso entre los 38 diputados y no recibirán alza salarial en 2026

Los diputados se quedan con su mismos salario de $109 mil mensuales.

Diputados que integran la Comisión de Administración y Planeación Legislativa aprobaron el Presupuesto 2026 del Congreso de Jalisco, que comprende un gasto de 1,109 millones de pesos, lo que significa un incremento de 4%, de acuerdo al índice de inflación anual.

En el gasto del Poder Legislativo no se aprobó el incremento de 3% que se había propuesto para los 38 legisladores, por lo que se mantendrán con su mismo salario de 109 mil pesos, menos deducciones.

Únicamente habrá incrementos de salario para los trabajadores de base, explicó la diputada de MC, Montserrat Pérez Cisneros, presidenta de la Comisión de Administración.

“El aumento para el personal de base es un muy buen punto. Primero aclarar: no hayaumento para las y los diputados; se había planteado en el anteproyecto, el impacto inflacionario de 3% a los sueldos. Ese tema no tuvo consensos, por considerarse que era un aumento, aunque realmente no lo era, era un ajuste inflacionario, pero bueno, al no existir consensos se elimina del proyecto y solo queda el aumento para el personal de base”, dijo.

Los trabajadores de base recibirán un incremento de 500 pesos quincenales durante el primer semestre de este año y en la segunda mitad al alza será de mil pesos quincenales adicionales.

Sobre los gastos para organizar foros y conferencias en los salones del Congreso, la legisladora precisó que no hubo cambios en el tema. Cada diputado tiene un tope de 60 mil pesos al año para eventos, lo que incluye renta de sillas, lonarias y letreros alusivos a los foros. No hay ningún cambio. Los diputados tienen 60 mil pesos al año nhacer este tipo de fotos y eventos, aunque si alguno de los diputados o diputadas pone un evento que quiera que en lugar de hacerlo a su nombre, lo hace a nombre del Congreso, por ejemplo, el Parlamento Infantil, y esa propuesta se aprueba en el pleno, entonces, ahí hay una bolsa extra, o por lo menos no se cuenta a cargo de esos 60 mil pesos que tiene el diputado o diputada”, señaló.

Este Presupuesto 2026 del Poder Legislativo aún debe ser votado en sesión del Pleno.