Pablo Lemus acude a primaria de Zapopan por regreso a clases presenciales en Jalisco

En un esfuerzo conjunto entre sociedad civil, sectores productivos y autoridades de los tres niveles de gobierno, este miércoles se reanudaron las clases presenciales en todos los niveles educativos en Jalisco, como parte del proceso de reactivación gradual de actividades en la entidad.

Con motivo de este regreso a las aulas, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, acudió a la Escuela Primaria “Ricardo Flores Magón”, ubicada en el municipio de Zapopan, donde afirmó que el estado se mantiene firme y unido para avanzar hacia la paz y la normalidad.

Durante su visita, el mandatario estatal destacó la importancia de mantener la unidad social, especialmente tras los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero, y reconoció la madurez y responsabilidad con la que la población atendió las indicaciones de las autoridades.

“Hoy quise venir a esta escuela para enviar un mensaje a nuestras niñas y niños, así como a nuestras maestras y maestros: debemos mantenernos unidos en Jalisco, como lo hicimos durante esta emergencia. Jalisco está de pie y, trabajando en equipo, vamos a lograr la paz que todas y todos anhelamos”, expresó Lemus Navarro.

El Gobernador señaló que, a 72 horas de los acontecimientos del fin de semana, la entidad comienza a retomar de manera paulatina la normalidad, y subrayó la comunicación constante con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender las necesidades del estado.

Más de 800 estudiantes de este plantel son beneficiarios de la intervención integral realizada a través del programa Jalisco con Estrella, que incluyó la modernización de espacios educativos y el equipamiento tecnológico. La renovación fue ejecutada por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), con una inversión superior a los 20 millones de pesos provenientes del Fondo para la Infraestructura Educativa (FINEDUC).

Las obras contemplaron la demolición de dos edificios atípicos, la construcción de un Aula Jalisco Digital y una cancha de futbol, así como la rehabilitación de módulos sanitarios, áreas de juego, cooperativa y oficinas administrativas. También se realizaron trabajos de renovación de pisos, techos, luminarias, banquetas, barda perimetral y áreas exteriores, además de impermeabilización y sustitución de la cubierta del patio.

El Aula Jalisco Digital fue equipada con pantallas Smart TV y nuevo mobiliario, reforzando el acceso a la tecnología dentro del entorno escolar. Asimismo, se sumó equipamiento tecnológico y musical para impulsar el desarrollo integral del alumnado.

“Eso es lo que aspiramos: tecnología, educación, música y deporte”, afirmó el Gobernador ante la comunidad estudiantil.

Por su parte, Juan José Frangie Saade, Presidente Municipal de Zapopan, reconoció el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para fortalecer la infraestructura educativa, y destacó la participación del sector empresarial, que aporta recursos a través del fideicomiso FINEDUC para la rehabilitación de planteles que brinden espacios dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje.