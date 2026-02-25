Piden sacar de la “congeladora” reforma para ponerle freno a falsos cirujanos plásticos en Jalisco

Valeria Ávila y Enrique Velázquez, diputados locales; Ignacio González, presidente del Colegio Mexicano de Cirugía Plástica.

Debido a que desde 2021, se dejaron en el “limbo legislativo” las reformas a la Ley de Salud y al Código Penal, para atender el problema de falsos cirujanos estéticos, el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, hizo un llamado a sus compañeros legisladores, para que aprueben el dictamen respectivo que se presentó a segunda lectura en una sesión del 25 de febrero de 2021.

La propuesta plantea que se incluya en la Ley de Salud del estado de Jalisco, que, para ejercer actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, optometría, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, deberán contar con título y cédula profesional y, en su caso, el grado de especialidad médica.

“Esta iniciativa se hizo con la intención de poder regular a las personas que practican cirugías plásticas y estéticas a nivel estatal. Debo decir que hay muchos estados que ya lo regularon. Sabemos que Jalisco ha sido un lugar donde se ha dado mucho el turismo médico, pero también para la cirugía plástica, reconstructiva y estética”, precisó el legislador.

La iniciativa tiene el respaldo del médico Ignacio González García, presidente del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, quien señaló que es necesario que se reformen las leyes para exigir que la cirugía estética solo se podrá practicar en unidades médicas con licencia sanitaria vigente.

“La cirugía estética es un área de la medicina que día con día adquiere mayor demanda de pacientes y se convierte en un nicho de mercado también para muchas personas que no cuentan con el debido entrenamiento para ejercerla ya veces volteamos a ver el problema cuando hay un desenlace fatal o de letalidad, ante una muerte de una persona. Nosotros también debemos considerar todas las secuelas que dejan este tipo de procedimientos”, explicó.

Las reformas pendientes de su aprobación en el Congreso de Jalisco, incluyen un artículo específico que crea el tipo penal “usurpación de profesiones de la salud” y cometerá ese delito quien teniendo la formación de médico, practique o convenga la realización de una cirugía de especialidad sin contar con la certificación y al que sin ser médico ni especialista se ostente como tal.

También se aplicará sanción de cárcel y una multa económica, a quien se presente como médico con especialidad, y quienes impartan cursos de especialidad careciendo del diploma y cédula de la especialidad de que se trate.