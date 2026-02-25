Proponen que gobiernos federal y estatal apoyen a negocios y propietarios de autos incendiados

Muchos afectados perdieron los vehículos usados para trabajar. La bancada de Hagamos señala que la Secretaría de Hacienda federal, debe apoyar.

En la jornada de violencia registrada el domingo, en Jalisco hubo más de 500 vehículos incendiados y también hubo negocios afectados en más de 30 municipios. Además, hay personas que requieren atención médica o psicológica.

Por ello, los legisladores de la bancada de Hagamos y la diputada Yussara Canales, del Partido Verde, proponen en iniciativas por separado, que se haga un Fondo de Atención a Víctimas, integrado con recursos del gobierno de Jalisco y de la Secretaría de Hacienda federal.

El coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, pidió que se apoye a los afectados con gestión ante las aseguradoras, para que sí se hagan cargo, ya que los propietarios pueden señalar que sus unidades fueron robadas.

“De hecho, hay partidas presupuestales que se denominan Fondo de Atención a Víctimas. Lo que se trataría es que, bajo esas partidas, se generara un programa que pudiera brindar gestión y, por otro lado, apoyos, que hubiera contribuciones que pudieran ayudar a la gente a salir adelante, no duplicando y gestionando con las aseguradoras y con quien se tenga que hacer para poder ayudar”, dijo Bravo Padilla.

La legisladora del PVEM, Yussara Canales, representante del distrito 5, con sede en Puerto Vallarta, refirió que hubo afectaciones a pequeños comercios en municipios como el propio Puerto Vallarta y Mascota, así como en otras regiones, y en estos momentos se requiere que el Gobierno de Jalisco entre en apoyo de los emprendedores.

“Por eso, presenté un acuerdo legislativo para exigir que la Secretaría de Desarrollo Económico, implemente un programa emergente de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas. Hablamos de apoyos directos, créditos preferenciales, incentivos fiscales y si es necesario, valorar, una declaratoria de emergencia económica. No basta con condenar los hechos, la seguridad es fundamental, pero también lo es la recuperación económica”, precisó.

Estas iniciativas se presentarán y revisarán en la siguiente sesión del pleno del Congreso.