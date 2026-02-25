Se reúne Laura Imelda con productores de higo en Santa Anita

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con el sector agropecuario, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, realizó una visita a productores de higo en la delegación Santa Anita.
Durante el recorrido por las parcelas, la alcaldesa dialogó con agricultores sobre los procesos de siembra, cosecha y comercialización, así como sobre los principales retos que enfrenta el sector en la zona sur del municipio. El encuentro permitió conocer de primera mano las condiciones de producción y refrendar el respaldo del gobierno local al campo.
“Este año la inversión que hicimos es importante para poder abastecer de composta y de otros insumos necesarios para la agricultura. Hemos cuidado el mantenimiento del dron. Tenemos pensado un nuevo dron y el personal para operarlo”, señaló la presidenta municipal.
Agregó que la administración busca trabajar de la mano con los productores a partir de sus planteamientos. “Buscamos apoyar, colaborar y dar la mano, pero a partir de lo que ustedes nos comenten. Tenemos varios proyectos por la zona; algunos ya arrancados y otros en estudio”, puntualizó.
Como parte de las acciones implementadas desde el inicio de la administración, se informó sobre la limpieza de drenes parcelarios y pozos de absorción rústicos para prevenir inundaciones, el apoyo en el traslado de materia orgánica para la elaboración de abonos, el mejoramiento de caminos rurales y la aplicación de agroquímicos mediante dron agrícola, con el fin de optimizar tiempos y recursos.
En el municipio se produce una amplia variedad de cultivos como hortalizas, maíz, flor de corte, camote, nochebuena, ornamentales, higo, limón y alfalfa. Además, es considerado el principal productor a nivel nacional de pasto en rollo.
En el caso del higo, su comercialización se orienta principalmente al mercado local y al comercio al menudeo dentro del propio municipio. Se trata de un fruto de temporada con demanda constante por sus propiedades y por su uso en productos como mermeladas y nieve, lo que contribuye al fortalecimiento de la economía regional.