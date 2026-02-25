Supervisan rehabilitación del Camellón Chapultepec con aval de especialistas

Acompañada por integrantes de la Academia Nacional de Arquitectura de México, capítulo Jalisco, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de rehabilitación del camellón central del corredor Chapultepec, una intervención que cuenta con el aval técnico de especialistas y de la Dirección de Patrimonio Cultural del Estado.

Supervisión de obras en el corredor Chapultepec

La obra contempla la rehabilitación de la Plaza Francisco I. Madero y de la superficie del camellón, incluida la recuperación del tradicional mosaico Guadalajara; además de la habilitación de cruceros seguros, retiro y sustitución de bolardos dañados, mantenimiento de jardineras, incremento de vegetación, y atención a banquetas y postes. Los trabajos abarcan desde avenida México hasta avenida Morelos.

“Es un lugar de alto impacto y lleno de actividad, por ello le damos atención de manera permanente. Hoy estamos garantizando que conserve la esencia de quien pensó este espacio, que es Julio de la Peña”, afirmó la alcaldesa durante el recorrido, en el que estuvo acompañada por los arquitectos Rocío Fernández, Claudio Sáenz y Juan Carlos Name Sierra, quienes participaron en una de las grandes remodelaciones del corredor y cuya asesoría técnica ha sido clave para respetar el diseño original.

Supervisión de obras en el corredor Chapultepec

También participó Ximena López Nakashima, directora de Patrimonio Cultural del Gobierno del Estado, quien verificó que la intervención se apegue a los criterios de conservación histórica tanto del corredor Chapultepec como de la Plaza de las Relaciones Públicas.

Tanto la Academia como la autoridad estatal avalaron los avances, al constatar que se da seguimiento al proyecto concebido a principios del siglo XX.

Supervisión de obras en el corredor Chapultepec

Uno de los elementos centrales es el mosaico Guadalajara, revestimiento elaborado a mano que forma parte de la identidad visual del Paseo Chapultepec y que llegó a México desde Francia y España a finales del siglo XIX.

Con una inversión programada de 22.4 millones de pesos, el proyecto busca revitalizar este patrimonio urbano como un espacio seguro, accesible y emblemático, manteniendo viva la memoria arquitectónica de la ciudad.