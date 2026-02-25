Tlaquepaque reactiva al 100% sus actividades turísticas y comerciales: Laura Imelda

Desde el emblemático El Parián, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, anunció la reactivación total de los servicios turísticos y comerciales en el municipio, tras superar el periodo de alerta derivado de los recientes hechos de violencia en la región.

Tlaquepaque operando al 100% (Cortesía)

La alcaldesa informó que comercios, mercados, servicios y espacios públicos ya operan con normalidad tanto en el Centro Histórico como en las delegaciones, gracias a la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para garantizar condiciones seguras tanto para habitantes como para visitantes.

“Ya se levantó el código rojo que habían activado las autoridades estatales, en coordinación con el Gobierno de México. A nombre del Gobierno de la Ciudad de la Esperanza agradecemos a todos los comercios, tiendas, servicios, mercados y comunidad en general por su apoyo. Ahora regresamos a la normalidad con las actividades que le dan vida a nuestro municipio”, expresó Laura Imelda.

En el anuncio participaron representantes de CANACO Tlaquepaque, Pueblos Mágicos, Destino Tlaquepaque, Mercado Juárez, Mujeres Empresarias y COCIPROTUR, quienes respaldaron el llamado a reactivar la economía local y a visitar el municipio.

Asimismo, se confirmó que el transporte público opera con normalidad, incluida la SITEUR Línea 3, además de que los estacionamientos de la zona se encuentran abiertos al público.

Laura Imelda destacó que la unidad y la coordinación entre los sectores público, privado y social han sido clave para fortalecer la actividad económica y turística de Tlaquepaque. “En Tlaquepaque, con unidad y responsabilidad de todos los sectores, al igual que en todo México, superamos siempre cualquier adversidad. Recuerden que ¡Tlaquepaque es Mundial!”, concluyó.