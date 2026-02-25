Tras incendios y cierres carreteros, legisladora local pide apoyo urgente a pequeños negocios

Yussara Canales González, legisladora

Los hechos violentos registrados los días 22, 23 y 24 de febrero en distintos municipios del estado de Jalisco provocaron afectaciones económicas. Por ello, la legisladora de Vallarta, Yussara Canales González, presentó una iniciativa legislativa para exigir la implementación inmediata de un programa emergente de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas.

Municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y regiones del interior del estado, incluyendo Puerto Vallarta, Mascota, Tapalpa, Autlán de Navarro y Mazamitla, resultaron impactados por los disturbios violentos en decenas de negocios incendiados, vandalizados o forzados a cerrar por razones de seguridad.

“Cuando la violencia obliga a bajar la cortina, no solo se detiene un negocio, se detiene el ingreso de una familia. No podemos normalizar que quien trabaja y genera empleo tenga que enfrentar solo las consecuencias”, declaró Canales González.

De acuerdo con datos de los Censos Económicos 2024 del INEGI, en la entidad existen más de 424 mil establecimientos que generan empleo para más de 2.5 millones de personas, siendo el 95.5 por ciento micro, pequeñas y medianas empresas. En Puerto Vallarta se estiman al menos 72 negocios incendiados, mientras que en el Mercado de Abastos las pérdidas reportadas alcanzaron entre 700 y 800 millones de pesos en un solo día.

Ante este escenario, la iniciativa plantea:

• Diseñar e implementar programas emergentes de apoyo económico para negocios que acrediten afectaciones.

• Contemplar apoyos directos, créditos preferenciales, financiamiento blando e incentivos fiscales.

• Valorar la posibilidad de declarar una emergencia económica para destinar recursos prioritarios a la reactivación productiva.

Por último, Yussara Canales afirmó que ya existen precedentes de apoyo en municipios afectados por la violencia. Añadió que el estado no puede limitarse a condenar los hechos, pues tiene que respaldar a quienes sostienen la economía local.

