Conagua revisa con municipios de Jalisco convenios de custodia para zonas hídricas federales

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que mantiene reuniones con los 125 municipios de Jalisco para establecer Convenios de Custodia en Zonas Federales, con el propósito de fortalecer la vigilancia, prevenir invasiones y garantizar el uso legal de áreas colindantes a ríos, arroyos, presas y lagunas.

Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, explicó que uno de los ejes prioritarios es compartir competencias con los ayuntamientos para el resguardo, limpieza y desarrollo de proyectos de beneficio público en zonas federales.

“Ya con el convenio compartimos competencias, gestionamos juntos la zona federal, hacemos medidas preventivas y podemos tener una vigilancia permanente”, señaló.

Precisa que, de los 125 municipios, 21 ya han firmado el convenio y cinco más están por concretarlo, mientras que el resto se encuentra en proceso de revisión y aprobación en cabildos.

El funcionario detalló que el esquema contempla capacitación a personal municipal y coordinación permanente para atender posibles invasiones o construcciones irregulares en propiedad federal.

En caso de detectarse una edificación indebida, el municipio podrá notificar a Conagua para que, en conjunto, se lleve a cabo el procedimiento correspondiente, que podría derivar en la demolición del inmueble.

Estos convenios forman parte de la agenda de 10 puntos del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, firmado en noviembre de 2024.