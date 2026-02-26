Concluye con éxito jornada de esterilización masiva en Guadalajara

Con una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, la Dirección de Bienestar Animal del Gobierno de Guadalajara concluyó con éxito la jornada de esterilización masiva realizada en el Museo del Globo, donde se llevaron a cabo un total de 72 cirugías, contribuyendo de manera directa a la reducción de camadas no deseadas y al control de la sobrepoblación animal en el municipio.

Concluye jornada de esterilización masiva en Guadalajara (Cortesía)

Durante la campaña se esterilizaron 46 gatos y 26 perros, en un proceso que se desarrolló de manera ordenada, puntual y con altos estándares de atención médica. Guillermo Korkowski Sivilla, director de Bienestar Animal de Guadalajara, destacó la buena respuesta de las y los ciudadanos previamente agendados, lo que permitió cumplir con el objetivo planteado para esta jornada.

“Fue una muy buena afluencia; realizamos 72 cirugías. Todo fluyó de manera puntual y con el interés de las personas que ya estaban registradas”, señaló el funcionario.

Por primera vez, esta jornada contó con la participación de médicos veterinarios y estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en coordinación con el Hospital de Veterinaria de la institución, fortaleciendo la formación académica y la colaboración interinstitucional en beneficio del bienestar animal.

Korkowski Sivilla subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la presidenta municipal Verónica Delgadillo García, orientada a disminuir la sobrepoblación, prevenir el abandono y reducir la incidencia de enfermedades asociadas al aparato reproductor en perros y gatos.

“Desde el inicio de la administración le apostamos a las campañas masivas de esterilización para disminuir el número de animales en situación de calle, evitar camadas no deseadas y prevenir padecimientos, principalmente tumoraciones o problemas del aparato reproductor”, afirmó.

Como parte del procedimiento integral, a las y los propietarios se les entregó una hoja de indicaciones médicas y una receta que incluye antibióticos, analgésicos, desinfectantes tópicos y la recomendación del uso de collar isabelino, con el fin de garantizar una recuperación segura para las mascotas intervenidas.

La Dirección de Bienestar Animal ofrece este servicio de manera permanente en cuatro módulos fijos distribuidos estratégicamente en la ciudad: el Módulo Villa Guerrero, ubicado en Avenida Jesús Reyes Heroles 2920; la Dirección de Protección Animal, en la colonia El Rosario; el Centro de Control Animal, en la colonia San Isidro, y la Colmena Rancho Nuevo, en la colonia Rancho Nuevo. A ello se suma el quirófano móvil “Hospitalito Firulais”, que recorre distintas colonias atendiendo solicitudes vecinales.

Actualmente, el municipio realiza entre 50 y 60 cirugías diarias, consolidándose como un referente estatal en políticas públicas de bienestar animal.

Finalmente, el director reiteró la invitación a la ciudadanía para acercarse a los distintos puntos de atención y aprovechar este servicio, diseñado para facilitar el acceso en diferentes zonas del municipio y evitar traslados prolongados.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara refrenda su compromiso con la salud pública, la tenencia responsable y la protección de los animales de compañía, impulsando iniciativas que generan un impacto positivo y duradero en la comunidad.