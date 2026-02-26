El Congreso votó a favor de que el gobierno de Jalisco y el federal apoyen a víctimas de jornada de violencia

Sesión extraordinaria de hoy. La propuesta recibió el respaldo de las ocho bancadas legislativas.

Los 33 diputados presentes en la sesión del pleno del Congreso y el público, rindieron un minuto de silencio que al final se convirtieron en aplausos, en memoria de los elementos de las fuerzas de seguridad federales y estatal caídos y los civiles que perdieron la vida en Jalisco en la jornada de violencia del domingo 22 de febrero. En la entidad, el saldo oficial de decesos fue de 58 personas, de los cuales 25 eran integrantes de la Guardia Nacional.

No solo se guardó un minuto de silencio en el Congreso. En forma unánime, la Legislatura hizo un exhorto a los gobiernos estatal y federal para que apliquen un Plan Integral de Atención a las Afectaciones registradas en Jalisco.

La iniciativa propone que se usen fondos públicos destinados a contingencias, para apoyar a propietarios de autos incendiados, así como negocios, e incluso personas que requieren atención médica y psicológica.

La propuesta la hizo el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla y recibió el respaldo de los 33 diputados presentes en la sesión extraordinaria.

“Lamentablemente los hechos de violencia dejaron un saldo de personas fallecidas y lesionadas, tanto entre elementos de seguridad, como entre la población civil. Además del costo humano, miles de personas vieron afectado su patrimonio y su fuente de trabajo, propietarios de vehículos, operadores del transporte público y de carga, trabajadores que perdieron su empleo o que quedaron en receso y familias, cuya vida cotidiana fue severamente alterada”, expuso.

El diputado del PAN, Julio Hurtado, presidente del Congreso, respaldó la propuesta, que incluye que las autoridades hagan un censo de personas que sufrieron daños en su patrimonio y en su salud física y mental.

“Entonces, lo que hoy se propone es que se pueda exhortar a los gobiernos estatal y federal a que habiliten de manera urgente un Fondo para la Atención de personas que resultaron afectadas de estos hechos. Sin duda algunos tendrán las coberturas en seguros, pero muchos otros no. Incluso, quienes tienen coberturas con seguros, no garantiza que les vayan a cubrir estos eventos que se salen del orden normal de las cosas”, refirió.

El conteo oficial hasta el momento es que hubo 661 autos incendiados en el estado en 500 narcobloqueos. El diputado Julio Hurtado precisó que tan solo en San Juan de los Lagos se contabilizan 60 vehículos calcinados y en el caso de Puerto Vallarta son más de 200.