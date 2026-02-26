Instala Gobierno de Jalisco Mesa de Impulso Económico para la recuperación del estado

Con el objetivo de fortalecer la economía local y atender de manera responsable los desafíos derivados de los hechos registrados el pasado 22 de febrero, el Gobierno de Jalisco instaló la Mesa de Impulso Económico, un espacio de coordinación interinstitucional en el que participan gobiernos municipales, cámaras empresariales, sectores productivos, universidades y representación sindical, con el propósito de generar estabilidad y certidumbre para las y los jaliscienses.

Durante la instalación de esta mesa, el Gobernador del Estado destacó que Jalisco está dando un ejemplo a nivel nacional en materia de reactivación económica, esfuerzo que incluso fue reconocido por la Presidenta de la República. Subrayó que este logro es motivo de orgullo y resultado del trabajo conjunto en beneficio de toda la población.

Para delinear las acciones de recuperación, el mandatario estatal sostuvo una reunión con empresarios, líderes de cámaras empresariales, autoridades municipales, representantes sindicales y académicos, quienes integran activamente este mecanismo de colaboración. En el encuentro se acordó diseñar una estrategia conjunta orientada a fortalecer la economía estatal y garantizar condiciones de estabilidad social.

La Mesa de Impulso Económico sesionará de manera mensual y de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran, además de participar en la valoración de solicitudes de apoyo y en los comités internos de validación. En este espacio, el Gobernador reconoció los esfuerzos de todos los sectores por reactivar con rapidez las actividades económicas, educativas, sociales, culturales y religiosas en la entidad.

El titular del Ejecutivo estatal expresó su agradecimiento a quienes han contribuido con responsabilidad y visión de largo plazo, y reiteró el compromiso de continuar trabajando en equipo para posicionar a Jalisco como un referente nacional e internacional en desarrollo económico y social. Asimismo, destacó que la participación activa de la ciudadanía desde distintas trincheras ha sido clave para lograr una reactivación productiva y social sólida.

La Mesa contará con un Secretariado Técnico encabezado por la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, instancia encargada de dar seguimiento a los acuerdos y coordinar los trabajos. En este contexto, se enfatizó la importancia de que todos los sectores productivos se mantengan presentes y colaboren estrechamente en esta etapa de recuperación, la cual ha iniciado con resultados positivos.

En la reunión estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, entre ellas el Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza Marín; el Jefe de Gabinete, Alberto Esquer Gutiérrez; así como las y los titulares de las secretarías vinculadas al desarrollo económico. También participaron la Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, y el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade.

Asimismo, asistieron representantes de diversos organismos empresariales como CANACO, COPARMEX, Industriales Jalisco, UCMA, el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, la Asociación de Parques Industriales, INDEX, CANIETI, CMIC Jalisco, CANIRAC, CANADEVI, la Asociación de Hoteleros, el Consejo Regulador del Tequila y la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, entre otros.

También participaron integrantes de la Cámara Alimenticia, la Cámara de Autotransporte de Carga, así como representantes de instituciones educativas como UNIVA, el Tecnológico de Monterrey, ITESO, UVM, Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Guadalajara. A este esfuerzo se sumaron además organizaciones sindicales como CROM, CTM, CROC y CATEM, reafirmando el compromiso colectivo para impulsar la recuperación económica del estado.