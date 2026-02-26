Morena y PAN quieren revisar compras y pagos hechos por el Congreso en 2025

Pantallas con el sistema de votación electrónico. El presidente del Congreso pidió que se exija cuentas al proveedor.

El Congreso del Estado aprobó su gasto para 2026.

En ese contexto, el coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, señaló que su bancada estará muy pendiente de que el gasto se ejerza en forma austera. Los gastos hechos por el Congreso de Jalisco en 2025, relativos a la compra de equipos de aire acondicionado y la renovación de la red hidráulica del edificio situado en avenida Juárez y Corona, son algunos de los temas que han generado inquietud entre algunos legisladores.

El Presupuesto de Egresos 2026 de la Legislatura será de 1,109 millones de pesos y fue avalado con 28 votos a favor y cuatro en contra. El coordinador de la bancada de MC, José Luis Tostado, afirmó que ellos estuvieron de acuerdo en que no se otorguen incrementos al salario de los 38 legisladores, porque “es un salario suficiente”.

Durante la segunda sesión extraordinaria de este jueves, se presentó una falla en el sistema electrónico de votación recién estrenado, el cual tuvo un costo de 11 millones 234 mil pesos. Por ello, el diputado del PAN y presidente de la Mesa Directiva, Julio Hurtado Luna, dijo que si no funciona, que se exija el reembolso del dinero al proveedor, lo que fue aplaudido por algunos diputados.

“Ya fue mucho para el ajuste de fallas técnicas. Si el proveedor no resuelve esto, pues que revisen los conductos legales para rescindir el contrato y se regrese ese recurso a este Congreso. Porque no es correcto, se gastaron 11 millones de pesos en un sistema de audio que no funciona. Si no fuera el caso que se rescinda el contrato, que se ejecuten las fianzas de cumplimiento y que se haga lo que se tenga que hacer. No estamos aquí jugando y el Congreso en forma permanente tiene problemas para sus sesiones”, dijo desde la mesa directiva, el presidente Julio Hurtado.

El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa, señaló que se tienen que revisar todas las compras señaladas en las que pudo darse algún sobreprecio.

“Si nos parece muy importante también que estos señalamientos que se hicieron en torno a gastos del 2025, ya no solo sean cuenta o materia del Comité de Adquisiciones y de la Comisión de Administración. Vamos a estar al pendiente de que el pleno del Congreso conozca esos gastos y vea si fueron atendidas las disposiciones en cuanto a transparencia, austeridad, oportunidad y administración adecuada de los recursos. Y si observamos alguna irregularidad, la vamos a señalar, vamos a reclamar”, aseveró.

En la compra de 66 equipos de aire acondicionado el Congreso pagó 3.8 millones de pesos y en la rehabilitación del drenaje del edificio de Juárez y Corona, se pagaron 4.6 millones de pesos. Otro gasto fue el de la rehabilitación de la cantera y la puerta principal de ingreso, por el que se erogaron 693 mil pesos.