Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia y promover la solución pacífica de conflictos, la Dirección de Justicia Cívica del Gobierno de Guadalajara, en colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, capacita a talleristas y servidores públicos de las cuatro Colmenas de la ciudad en mediación vecinal y justicia alternativa.

Capacitan a personal de las Colmenas en Guadalajara para la atención de conflictos vecinales (Cortesía)

El programa brinda herramientas prácticas al personal que funge como primer contacto con la ciudadanía, permitiéndoles escuchar, orientar, derivar y vincular a las y los usuarios a los ocho centros de mediación municipal que operan en Guadalajara y ofrecen atención gratuita.

Durante la capacitación se abordaron los tipos de conflictos que pueden resolverse mediante la justicia alternativa, como problemas vecinales y asuntos de carácter legal en materias familiar, civil y mercantil, además de casos relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, testamentos y arrendamientos, entre otros.

El Secretario General del Gobierno de Guadalajara, Manuel Romo, destacó que este programa fortalece la visión de ciudad en materia de seguridad, prevención de la violencia y construcción de paz, al priorizar el diálogo y la solución pacífica de controversias.

“Cuando aplicamos las técnicas correctas para resolver conflictos, contribuimos a tener mejores barrios, mejores colonias y, en consecuencia, una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor país”, afirmó.

Por su parte, el director del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, Guillermo Zepeda Lecuona, subrayó la importancia de atender los conflictos desde etapas tempranas, lo que permite evitar su escalamiento y generar cambios positivos en la convivencia social.

“Hemos hecho una gran sinergia con Guadalajara porque existe una visión clara de atender los conflictos cuando son incipientes; no solo es más oportuno, sino también más económico, prevenirlos antes de que escalen en niveles de violencia”, expresó.

Asimismo, destacó que Guadalajara es el municipio con más personal capacitado en mediación y justicia alternativa en el estado, con 241 servidores públicos que han cursado el diplomado especializado, lo que posiciona a la ciudad como referente en políticas preventivas y acceso a la justicia.

El director de Justicia Cívica, Alain Fernando Preciado, resaltó la relevancia de integrar al personal de las Colmenas a estos procesos formativos, para fortalecer la atención y canalización de los conflictos ciudadanos hacia los centros de mediación municipal.

A su vez, la regidora Luz María Alatorre señaló que estas acciones representan avances significativos en el acceso a la justicia para todas y todos, mientras que la coordinadora de las Colmenas Guadalajara, Zaira Zaragoza, afirmó que esta capacitación permitirá brindar un mejor seguimiento y acompañamiento a las personas que enfrenten algún tipo de conflicto, consolidando un modelo de atención cercano, humano y eficaz.