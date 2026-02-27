Comenzó a trabajar la Comisión legislativa que va a revisar el programa Verificación Vehicular 

La Comisión hará mesas de trabajo con académicos, con representantes de los gobiernos federal y estatal y con colectivos.

Este viernes se instaló en el Congreso de Jalisco, la Comisión Especial de Análisis del Programa Verificación Vehícular, integrada por ocho diputados de diversos partidos políticos. La preside el legislador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla y funge como secretaria la representante del PAN, Claudia Murguía Torres.

Una vez que rindieron la protesta de ley respectiva, los cinco diputados presentes aprobaron el programa de trabajo que realizará esta comisión temporal. Entre otras acciones, la comisión legislativa va a realizar mesas de trabajo con representantes de los gobiernos federal y estatal, con académicos expertos en el tema ambiental y con colectivos de la sociedad civil, según explicó el diputado Tonatiuh Bravo.

“Tenemos que ver cómo cumplimos la norma (ambiental), como limpiamos el medio ambiente, cómo mantenemos un medio ambiente sano, con el mejor costo-beneficio para el estado y con la menor cantidad de problemas de manejo para la misma sociedad. Se trata de revisar el programa en todas sus fases financieras y técnicas y poder emitir una opinión que sea orientadora de las próximas decisiones que toma el Congreso”, dijo.

La legisladora de Morena, Itzul Barrera Rodríguez, propuso que se llame a las mesas de trabajo a los integrantes del colectivo Afinación Sí Verificación No, pues son quienes plantean que el programa del gobierno estatal desaparezca y en su lugar regrese el programa Afinación Controlada. La representante morenista defiende la idea que el programa Verificación se puede cancelar, sin que ello signifique un gasto impagable para el gobierno de Jalisco.

“Ese fue el argumento que dio el secretario Hacienda. Incluso hubo una mesa aquí donde estuvo el colectivo y le explicaron por qué sí podíamos eliminar el contrato, porque hay una clausula donde dice que si desaparece el programa, el gobierno podía eliminar ese contrato, ya que no habría alguna obligación, solo tendría que pagarse lo que ellos han invertido en el programa. Y entre más tiempo pasemos más invierten en el programa, por eso, cuanto antes lo eliminemos es mejor, porque ahorita tenemos un contrato por años y años y años de 900 millones por año”, precisó.

La Comisión la integran también Tonantzin Cárdenas, de Futuro, Alejandra Giadans, de MC, Leonardo Almaguer, del PT y María del Refugio Camarena, del PRI. La concesión con la empresa Worldwide Environmental Products, Inc., firmado en 2020 por el ex gobernador Enrique Alfaro, se vence hasta el año 2038.