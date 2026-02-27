Se requiere una Reforma Fiscal para que haya un Estado de Bienestar Sostenible, señalan al presentar libro sobre la 4T

En el texto se revisan 14 temas, entre ellos agua, reforma laboral y energética, Nueva Escuela Mexicana, tren maya, industria automotriz, vivienda social y salud.

Si bien ha habido avances innegables en los gobiernos de la 4T sobre los derechos sociales, como la pensión de adultos mayores, incremento salariales y la reducción de la pobreza, si no se realiza una reforma fiscal progresiva, no habrá estado de bienestar sostenible, advirtió el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla y ex rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El legislador participó en la presentación del libro La Recuperación del Estado de Bienestar 2018-2024, coordinado por el investigador de la UNAM y docente del Instituto Politécnico Nacional (IPN), José Manuel Ortega Herrera.

La presentación se realizó en el patio central del Congreso local, a la que acudieron legisladores locales y federales, así como regidores de Zapopan y Tlajomulco.

“Por eso, yo redondeo este plan señalando que la urgencia de una Reforma Fiscal para mi es la prioridad número 1, es decir, que se pueda gravar más la ganancia y el capital. Les doy un dato adicional, acaba de publicarse un estudio de Oxfam que revisa la riqueza y en ese estudio me resalta un dato que es contundente. La riqueza de los más ricos de México, crece sistematicamente arriba del crecimiento económico del país”, dijo Tonatiuh Bravo.

El legislador de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, quien es docente de educación básica, se centró en el tema de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y señaló que el modelo educativo de la 4T plantea un cambio profundo.

“(El modelo) le apuesta esencialmente a que lo que se aorenda en las escuelas -centrada en la educación básica- permita, cuando estas y estos niñas, niños y adolescentes, asuman la conducción de la vida económica, social, política y cultural del país, asuma una transformación profunda. ¿Qué pretende transformarse a través de la escuela?, yo les digo que se pretende formar un nuevo ser humano, distinto del anterior o del que fue el propósito de los modelos educativos anteriores al 2022”, precisó De la Rosa Figueroa.

En el libro diversos académicos hacen un balance del gobierno de la 4T en 14 temas, entre ellos, salud, vivienda social, agua, Nueva Escuela Mexicana, Reforma Minera, Tren Maya, industria automotriz, campo, reforma fiscal y Ley de Ciencia y Tecnología.