Toma protesta Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, a Enrique Ibarra Pedroza como nuevo Presidente de El Colegio de Jalisco

Para continuar con las acciones de fortalecimiento de la investigación, la docencia y el conocimiento como actividades centrales de la institución, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, tomó protesta a Enrique Ibarra Pedroza como nuevo Presidente de El Colegio de Jalisco para el período 2026- 2031.

Enrique Ibarra Pedroza es el nuevo Presidente de El Colegio de Jalisco (MARTE C MERLOS @martec)

El nombramiento fue aprobado por las y los integrantes de la Asamblea General de El Colegio de Jalisco, quienes reconocieron la formación y capacidad del Maestro Enrique Ibarra en el servicio público, la docencia e investigación.

El mandatario estatal, Pablo Lemus Navarro, destacó la figura de Ibarra Pedroza para dirigir una institución de gran prestigio como es El Colegio de Jalisco, y confío en que desempeñará un papel relevante al frente de la institución.

“Maestro Juan Enrique Barra Pedrosa, este nombramiento es un reconocimiento a su gran trabajo por Jalisco durante tantos y tantos años (...), has sido una persona que ha dado toda su vida por el servicio público”, afirmó.

Agregó que la trayectoria y conocimientos de Enrique Ibarra ayudarán al colegio y a las comunidades educativas a enriquecer o a realizar nuevas investigaciones.

El Gobernador reconoció el trabajo de Roberto Arias de la Mora, Presidente Saliente de El Colegio de Jalisco, a quien consideró un hombre comprometido con la sociedad jalisciense y el conocimiento.

“Reconocer el trabajo de Roberto Arias, un Presidente de El Colegio de Jalisco que hizo una magnífica labor, muy comprometida. Agradecerte, Roberto, en nombre del pueblo de Jalisco, por tu trabajo y tu compromiso con nuestro Estado”, dijo el Gobernador.

El Colegio de Jalisco es una institución pública de educación superior dedicada a la investigación y al posgrado que, actualmente, cuenta con más de 183 mil libros y documentos al servicio de las personas.

Ibarra Pedroza agradeció al Gobernador, Pablo Lemus, y a la Asamblea General de El Colegio de Jalisco, por concederle la responsabilidad de dirigir la institución, así como de continuar aportando al prestigio de la investigación y docencia en áreas de ciencias sociales y humanidades.

“Para mí es muy honroso, se los digo sinceramente, la distinción y la decisión de que el de la voz encabece esta espléndida institución, académica, científica, de estudios y de investigación”, dijo.

Roberto Arias de la Mora, Presidente saliente de El Colegio de Jalisco, agradeció a la Asamblea General de Asociados Numerarios por apoyarlo durante su gestión y por permitirle incidir en el futuro del colegio.

En el evento estuvieron presentes Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Juan José Frangie, Presidente Municipal de Zapopan; Verónica Delgadillo, García, Presidenta Municipal de Guadalajara, y miembros de la Asamblea General.