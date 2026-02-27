Zapopan impulsa el talento local con la intervención artística de 48 barricas rumbo al Mundial de Fútbol

En el marco del próximo Mundial de Fútbol, el Gobierno de Zapopan impulsa la proyección cultural del municipio mediante la intervención artística de 48 barricas, que serán trabajadas por igual número de artistas locales, con el objetivo de crear una exposición urbana con identidad jalisciense y alcance internacional.

Arte Y Barricas

La iniciativa, organizada por la regidora Elena Ortiz, se desarrolla bajo tres ejes conceptuales: Jalisco como origen, el fútbol como lenguaje universal y la mexicanidad como narrativa central, los cuales permitirán vincular la riqueza cultural del estado con uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Las piezas formarán parte de una exhibición en espacios públicos durante el Mundial, promoviendo el talento zapopano a través de obras originales que dialogan entre arte, territorio e identidad.

El Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, subrayó la importancia de la cultura como herramienta de transformación social y reafirmó el compromiso de su administración con el impulso a proyectos culturales.

“Decidimos apostar por la cultura porque transforma a niñas, niños y jóvenes en personas de bien. Es uno de los mejores antídotos para que tomen el camino correcto en los tiempos que estamos viviendo”, expresó el alcalde.

Por su parte, el director de Cultura de Zapopan, Christopher de Alba Anguiano, destacó que el proyecto integra elementos representativos de la identidad local, como el arte, el tequila y la tradición, al utilizar barricas que previamente almacenaron esta bebida emblemática.

“Este proyecto nace de la Mesa Técnica de Cultura del Mundial 2026 como una estrategia para posicionarnos como la sede más mexicana, llevando el arte al espacio público”, puntualizó.

La regidora Elena Ortiz Sánchez señaló que las barricas tendrán proyección internacional, al ser exhibidas durante el Mundial, lo que permitirá visibilizar el talento local ante audiencias nacionales y extranjeras.

“Este proyecto no solo inaugura un proceso creativo, sino que marca el inicio de una colaboración entre el arte y la tradición en el marco del Mundial 2026. Brindará espacios públicos y una plataforma de gran alcance para que las y los artistas muestren su talento”, añadió.

Zapopan refrenda su compromiso con la cultura

Durante el acto se informó que, mientras el presupuesto nacional destinado a cultura tuvo una reducción nominal del 19 por ciento en la última década, en Zapopan se ha consolidado una política pública de fortalecimiento cultural, al incrementar su presupuesto de 33 millones de pesos en 2015 a 195 millones en 2025, lo que representa un aumento del 490 por ciento.

Para el periodo 2024–2027, el municipio desarrolla proyectos estratégicos como el Primer Parque Arqueológico de México en El Ixtépete, el Museo de Arqueología en Palacio Municipal, la renovación de la Galería Arévalo y la modernización de los centros culturales, con la meta de alcanzar nueve espacios rehabilitados. Asimismo, se han concretado iniciativas como el Museo Estación MAZ, la Compañía de Artes Circenses, el Mariachi Infantil y el aumento de la bolsa de apoyo a la cultura a 10 millones de pesos.

Con estas acciones, el Gobierno de Zapopan reafirma su compromiso de posicionar al municipio como un referente cultural y creativo, impulsando el arte local como motor de identidad, cohesión social y proyección internacional en el marco del Mundial de Fútbol.