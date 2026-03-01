Anuncia Tlajomulco inversión de 1.4 mdp para parque de bolsillo en El Tecolote

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, se reunió con vecinos de la localidad de El Tecolote para anunciar el arranque de la construcción de un parque de bolsillo en la calle Agustín Ochoa, con el objetivo de fortalecer la convivencia y la recreación comunitaria.

El alcalde señaló que el proyecto forma parte de una estrategia de trabajo coordinado con representantes vecinales para llevar obras con sentido de justicia social a las comunidades tradicionales del municipio.

“Iniciamos esta nueva etapa de rehabilitación de su plaza y asumimos el compromiso de continuar con la siguiente fase, que contempla la mejora de los baños y la adecuación del centro comunitario o salón de usos múltiples para que pueda aprovecharse plenamente”, expresó.

El parque contará con una superficie de 330 metros cuadrados y será intervenido con una inversión de 1.4 millones de pesos. Entre las acciones previstas se encuentran la construcción de andadores y una plazoleta, muros de protección, así como la incorporación de vegetación, alumbrado público y mobiliario urbano.

Por su parte, el coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, destacó que el espacio es un punto de encuentro clave para la comunidad y que su mejoramiento contribuirá a elevar la calidad de vida de las familias.

“Sabemos que es un espacio muy importante para la comunidad; aquí se reúnen las familias y se generan recuerdos. Por eso vamos a mejorar sus andadores, la plazoleta, el arbolado, el alumbrado y el mobiliario para que sea un lugar seguro y agradable para todas y todos”, detalló.