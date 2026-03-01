Igualdad Animal. Comisión Europea: ante el Tribunal y la presión social por fallar a los animales

FOTO: Igualdad Animal

La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, enfrenta días decisivos por incumplir durante años su compromiso de reformar la legislación de bienestar animal del bloque para hacer una ley vinculante, eliminar progresivamente las jaulas en la ganadería industrial y revisar la matanza de pollitos macho en la industria del huevo.

La organización internacional Igualdad Animal anunció una escalada en las acciones de presión dirigidas a la Comisión encabezada por Ursula von der Leyen, así como al comisario de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, encargado de presentar la reforma legislativa.

Como parte de la campaña “UE: Tu Retraso, Su Sufrimiento”, activistas de la organización instalaron jaulas utilizadas por la industria frente a la sede de la Comisión, en Bruselas, Bélgica, con lo que dieron inició a una serie de acciones encaminadas a exigir la esperada reforma. También han trasladado la presión a las oficinas de Salud y Bienestar Animal, área clave en el retraso de la reforma.

Una exigencia social

En 2021 la Comisión Europea se comprometió a presentar una propuesta legislativa para prohibir el uso de jaulas en 2023, tras una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE, una herramienta de participación política democrática del bloque) conocida como “End The Cage Age”, que fue firmada por más de 1.4 millones de ciudadanos europeos y apoyada por una coalición de 170 organizaciones coordinadas por Compassion in World Farming.

Con ese respaldo, la ICE vincula a la Comisión a tomar medidas sobre la exigencia. En pleno 2026, el ejecutivo europeo no ha cumplido con este compromiso. La propuesta legislativa se ha pospuesto repetidamente, lo que genera preocupación por la posibilidad de que la reforma vinculante sea sustituida por estrategias no legislativas que dejen a los animales confinados y desprotegidos.

La Comisión al Tribunal de la Unión Europea

El próximo 5 de marzo de 2026, Igualdad Animal, junto con otras organizaciones involucradas y el Comité Ciudadano “End the Cage Age”, será escuchada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de la Comisión Europea.

Se trata de un momento crucial no sólo para el futuro de los animales en granjas, sino para la política del bloque, pues es la primera vez que se exige a la Comisión que responda legalmente sobre su inacción respecto de una Iniciativa Europea Ciudadana.

En Europa, 89 % de los ciudadanos cree que los animales no deberían ser explotados en jaulas. Sin embargo, hoy en día, más de 300 millones de animales —cerdos, pollos, conejos, gansos y patos— siguen sufriendo, encerrados en jaulas en granjas de la Unión Europea.

Tras la audiencia del 5 de marzo, se espera que el Tribunal decida si la Comisión debe rendir cuentas por no haber presentado la propuesta legislativa comprometida y si debe establecer plazos claros para el fin de las jaulas en la industria ganadera. Esta decisión podría marcar un hito jurídico y político en la protección animal en Europa.

“La inacción de la Comisión prolonga el sufrimiento de millones de animales y debilita la confianza en los mecanismos democráticos europeos. Esta audiencia es un momento decisivo para asegurar que se cumplan las promesas hechas a la ciudadanía y al bienestar de los animales”, dijo Matteo Cupi, Vicepresidente para Europa de Igualdad Animal.