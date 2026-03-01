Inicia Tlaquepaqe obras hidráulicas por 160 millones de pesos para mitigar inundaciones

La presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó el inicio de una obra para mitigar las inundaciones en las colonias Juan de la Barrera y Ojo de Agua, con una inversión histórica de 160 millones de pesos.

El arranque de obra se realizó en el entorno de la presa El Chicharrón y marca el inicio de un plan que se desarrollará en cinco etapas durante varios meses, con beneficio directo para cerca de 30 mil habitantes.

“Hoy arrancamos esta obra integral para que en todo el polígono se garanticen las condiciones de salud, el manejo sanitario y la adecuada conducción del drenaje pluvial. Esta no es una obra maquillada; es una solución integral”, subrayó la alcaldesa.

Las intervenciones se concentrarán en el cuadrante comprendido entre Acueducto y Antigua Carretera a Chapala–Francisco Silva, desde Churubusco hasta San Paulo–Las Torres. En total, se estudiaron 69 mil metros cuadrados, de los cuales 24 mil serán intervenidos de manera directa.

El proyecto contempla la instalación de cárcamos y líneas de conducción para evitar el estancamiento y retorno de aguas negras en viviendas, así como la construcción de un colector principal con tubería de 50 pulgadas de diámetro, diseñado para soportar mayores volúmenes de descarga.

También se ejecutarán obras de alcantarillado pluvial para captar y conducir el agua de lluvia, con el fin de prevenir inundaciones y proteger viviendas e infraestructura urbana. A ello se suma la modernización de la red de agua potable para garantizar un abasto constante y eficiente.

En materia urbana, las vialidades serán rehabilitadas con empedrado zampeado y se realizará la compactación del terreno para prevenir hundimientos y socavones, buscando mayor durabilidad en la obra.

Señala la alcaldesa que esta inversión busca una solución estructural a un problema histórico, con la intención de mejorar la calidad de vida en colonias vulnerables y fortalecer su resiliencia ante lluvias cada vez más intensas.