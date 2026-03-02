Motociclistas incendian tienda de conveniencia en Luis Pérez Verdía y Justo Sierra

Oxxo siniestrado en Guadalajara. FOTO: X @HectorXkamylla

Un grupo de aproximadamente seis hombres que se desplazaban en motocicletas se presentó la noche del domingo 1 de marzo y lanzaron objetos al interior de la tienda Oxxo situada en el cruce de las avenidas Luis Pérez Verdía y Justo Sierra, en el Fraccionamiento Arcos Vallarta, de Guadalajara, provocando un incendio que arrasó con todo lo que había en el interior del local.

Las empleadas de la sucursal lograron salir antes de la propagación del fuego y se reporta que están sanas y salvas aunque con crisis nerviosas.

Bomberos de Guadalajara y elementos de la Policía de Guadalajara y otras corporaciones se presentaron al lugar para atender el siniestro e iniciar los trámites y las indagatorias correspondientes.

El incidente ocurrió antes de la medianoche y se trató del tercer suceso con tintes vandálicos que suscitados durante el domingo.