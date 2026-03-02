Vence prórroga para el canje de placas sin costo en Jalisco en el mes de marzo

En seguimiento al proceso de renovación de placas vehiculares, el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, informa que en el mes de marzo se tendrá la última oportunidad para realizar el canje sin costo, dirigido únicamente a las y los contribuyentes que efectuaron su pago de refrendo 2025 durante el año pasado, pero que aún tienen pendiente la sustitución de láminas.

La medida tiene como objetivo brindar facilidades administrativas y permitir que quienes ya cumplieron con su trámite puedan concluir el proceso sin generar cargos adicionales.

Desde el arranque del programa, en febrero de 2025 al 28 de febrero de 2026, en Jalisco se sustituyeron más de un millón 258 mil placas vehiculares, fortaleciendo la actualización del padrón, la seguridad y la correcta identificación de los vehículos que circulan en la entidad.

Canje de placas

En tanto el número de refrendos recaudados al último día de febrero, en lo que va de 2026 es de más de un millón 600 mil vehículos, con un monto de más de un mil 490 millones de pesos, lo que representa 30 por ciento del padrón vehicular registrado en Jalisco.

Se informa que a partir de abril, las y los automovilistas que no cuenten con sus placas actualizadas se harán acreedores a sanciones por parte de la Policía Vial del Estado, en cumplimiento de la normatividad vigente.

El Gobierno de Jalisco invita a las y los ciudadanos que se encuentren en este supuesto a acudir durante el mes de marzo a cualquiera de las oficinas recaudadoras del estado para concluir su trámite sin costo adicional.

Para consultar requisitos, ubicaciones y horarios de atención, se puede ingresar los canales oficiales y del Gobierno del Estado o a la página:https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/