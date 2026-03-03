Instalan Mesa Naranja en el Congreso para errradicar violencia política

La diputada Candelaria Ochoa plasma su firma en el documento de compromisos para prevenir y erradicar la violencia política.

Los poderes Legislativo y Judicial, en conjunto con las autoridades electorales, firmaron un compromiso para derribar las barreras que aún frenan la participación de las mujeres en la vida pública, durante la instalación de la Mesa Naranja: Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, impulsora de la firma del compromiso, junto con la presidenta de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Rebeca Barrera Amador, explicó que la democracia no puede permitir retrocesos. La Mesa Naranja, dijo, es una herramienta de resistencia frente a las agresiones que intentan silenciar a las mujeres en el ejercicio de sus cargos.

“Entonces, es muy importante que reconozcamos que, a pesar de que hemos creado un conjunto de leyes, la violencia sigue practicándose, entonces, ¿qué hacer para erradicarla?, pues primero ser conscientes y segundo, comprometernos a no practicarla. Por eso, es que en este Congreso se instaló la Mesa Naranja”, explicó.

La diputada del PRI y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María del Refugio Camarena, informó que en Jalisco, entre 2018 y 2025, únicamente se han emitido 11 sentencias por violencia política en razón de género.

Un caso fue el suyo, en 2019, cuando fue violentada por el entonces alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, cuando ella regidora.

“Hay muchísimos casos denunciados por violencia política en razón de género, uno de ellos fue el mio. En mi caso, fue la primera sentencia en el estado de Jalisco, pero es importante recalcar que es importante el acompañamiento, que desde el Congreso del Estado podamos fortalecer las denuncias, que podamos tener todo un protocolo de acompañamiento. En mi caso, no había una ruta, no existía por donde empezar y por donde terminar”, dijo.

La magistrada electoral Rebeca Barrera, dijo que la Mesa Naranja va a trabajar en ocho estados de la primera circunscripción para erradicar la violencia política.

De 120 juicios diversos presentados en seis meses, 18% tienen que ver con asuntos de violencia política en razón de género.

“Pero los temas de los juicios en si son diversos y alrededor de 20% corresponden a violencia política en razón de género de las diversas entidades de nuestra región. La Sala Regional tiene una competencia de 43.1% del territorio nacional (ocho estados del país) y nuestro ámbito político de revisión está en 352 municipios”, precisó la magistrada.