Por ausencia de diputados, cancelan entrega del informe anual del Comité de Participación Social (CPS)

El salón "Guillermo Ramos Ruiz" quedó vacío y con la cámara lista.

A tres de los cinco integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción Jalisco, los dejaron plantados en la presentación del informe anual de sus actividades, ante la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso, porque los diputados simplemente no llegaron, a excepción del legislador Alberto Alfaro.

Neyra Josefa Godoy Rodríguez, presidenta del CPS, explicó que cada uno de los integrantes realizó un informe con los proyectos que han impulsado y que acudieron al Congreso local, en un ejercicio de rendición de cuentas. En total, se han realizado 35 proyectos y actividades estratégicas.

Entre los informes también se incluyó el reporte del presidente saliente del CPS, Vicente Viveros Reyes.

Los consejeros que estuvieron esperando fueron la presidenta Neyra Godoy, así como Arturo Ríos Bojórquez y Miguel Hernández Velázquez.

La presidenta Neyra Godoy mencionó en entrevista, algunos de los proyectos realizados:

“El maestro Arturo Ríos coordinó “Universidad de Verano contra la Corrupción”, que es un proyecto muy muy emblemático, que tuvo un alcance de casi 500 alumnas y alumnos. El maestro Miguel Hernández presentó un proyecto que fueron “Tik Toks por la Integridad”, dirigido a las alumnas y alumnos de bachillerato del Cobaej y está un proyecto de la compañera Mónica Lizeth Ruiz, que fue “Pluma Ciudadana”, una serie de ensayos a raíz de una convocatoria”.

El informe estaba previsto para presentarse a las 12:30 horas en el salón Guillermo Ramos Ruiz de Palacio Legislativo.

Sin embargo, después de una espera de más de una hora, los diputados no llegaron, salvo el presidente de la Comisión de Vigilancia, Alberto Alfaro García. Quienes integran la Comisión son los diputados José Luis Tostado (MC), Tonatiuh Bravo (Hagamos), Alejandra Giadans (MC), Sergio Martín (PT), José Guadalupe Buenrostro (PVEM), Alejandro Barragán (Morena) y Tonantzin Cárdenas (Futuro).

Algunos de los legisladores estaban a esa hora, en una sesión interna de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en donde se reunieron con el titular de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez.

La entrega del informe se reagendará para los días siguientes.