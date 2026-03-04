Atribuye Siapa agua apestosa a trabajos de desazolve y deterioro del sistema antiguo

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que la percepción de olor en el agua potable registrada en diversas colonias de Guadalajara está relacionada con trabajos de mantenimiento y con el deterioro del sistema antiguo de abastecimiento.

En una ficha informativa emitida este miércoles 4 de marzo, el organismo detalló que la situación se presenta en zonas puntuales dentro del área de cobertura de la Planta Potabilizadora de Miravalle (PP1) y aclaró que no implica un riesgo para la salud.

De acuerdo con el Siapa, el fenómeno no es permanente, sino que ocurre por episodios. Sobre las causas, explicó que el evento obedece a un efecto combinado derivado del deterioro progresivo en la calidad del agua proveniente del llamado Sistema Antiguo, así como a la ejecución simultánea de trabajos permanentes de desazolve en cuerpos de almacenamiento y canales de conducción.

Estas labores, indicó el organismo, incrementaron la turbiedad y la carga de sólidos en el sistema, lo que agudizó el proceso interno de potabilización en la planta Miravalle, infraestructura que además data de 1956 y presenta limitaciones propias de su antigüedad.

Como parte de las acciones preventivas y correctivas, el organismo señaló que reforzó los procesos de potabilización mediante el incremento en la limpieza y mantenimiento de clarificadores y filtros; desfogues en la red hidráulica; ajustes controlados en la dosificación de productos para potabilización; y monitoreos constantes de los parámetros de calidad más importantes.

El Siapa añadió que durante los desfogues programados podrían registrarse episodios de baja presión, situación que se normaliza una vez concluidas las maniobras y cuyo tiempo de recuperación depende de la ubicación topográfica de cada colonia.

A la ciudadanía recomendó, en caso de percibir olor en el agua, dejarla correr durante algunos segundos, preferentemente en una cubeta para su posterior reutilización, y, si el problema persiste, reportarlo a SIAPATEL mediante el número 073 para su seguimiento.