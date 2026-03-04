El Gobierno de Jalisco ofrece respaldo y apoyo a municipios de la región Sur

Con un mensaje de respaldo institucional y presencia en territorio, el gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó en este municipio la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, donde refrendó el apoyo del Gobierno de Jalisco a los municipios de la región Sur afectados por los hechos del pasado 22 de febrero.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad en Tapalpa

Acompañado por las y los presidentes municipales de Tapalpa, San Gabriel, Amacueca, Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela, el mandatario estatal aseguró que su administración trabaja para que las actividades regresen a la normalidad a la brevedad, especialmente el sector turístico que distingue a la zona a nivel nacional.

“Quisimos venir para decirle a la ciudadanía que venimos a apoyarlos. Creo que, en estos momentos, es muy importante la presencia, que nos vean en las plazas públicas, que nos vean en las carreteras (…) a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, a la Policía Estatal de Caminos, a la Secretaría de Seguridad”, afirmó Lemus.

Durante la sesión se informó que ya existe comunicación con representantes de las principales cadenas comerciales, quienes se comprometieron a reabrir cuanto antes los establecimientos que resultaron afectados. Además, el Gobernador llamó a las autoridades municipales a no cancelar ni posponer eventos públicos, y puso como ejemplo la actividad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde conciertos y partidos de fútbol se han desarrollado con normalidad.

A la reunión acudieron mandos de la V Región Militar, la 41 y XV Zonas Militares, la Guardia Nacional y autoridades estatales en materia de seguridad, inteligencia y protección civil, con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional en la región.

En el marco de su gira por Tapalpa, Lemus anunció también la creación de un fondo solidario, en coordinación con el Gobierno Federal, para atender a personas, familias y empresas que resultaron afectadas por la suspensión de actividades económicas tras los hechos del 22 de febrero.

“Estamos aquí, dando la cara y apoyando a la gente (…) Está todo mi Gabinete para dar solución, a través de estas mesas de trabajo. Lo que la ciudadanía necesita es tenernos cerca”, subrayó el mandatario al encabezar una mesa con sectores productivos.

El fondo mixto respaldará a comercios y trabajadores impactados, así como a las familias que perdieron sus vehículos durante los acontecimientos. Para acceder al apoyo por robo de automotores, será necesario presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La mesa de reactivación económica en Tapalpa es la segunda que encabeza el Gobernador, luego de una sesión similar realizada en Puerto Vallarta, y forma parte de la estrategia estatal para brindar certeza y tranquilidad a los sectores económico, turístico y de servicios en las regiones afectadas.