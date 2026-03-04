El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque sumó 22 nuevas unidades al parque vehicular de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, que se agregan a las 43 integradas bajo esquema de arrendamiento a inicios de 2025, para un total de 65 vehículos en operación.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que el refuerzo responde a la necesidad de mejorar la capacidad operativa en áreas que durante años trabajaron con limitaciones de equipo.

Las unidades serán distribuidas en dependencias como aseo público, parques y jardines, cementerios, alumbrado público, agua potable y rastro municipal. De acuerdo con la administración, todas contarán con personal operador capacitado para optimizar tiempos de atención y ampliar la cobertura de servicios.

Fortalece Tlaquepaque Servicios Públicos con la incorporación de 22 vehículos. (Cortesía)

El Ayuntamiento destinó 4 millones 300 mil pesos para la adquisición del nuevo equipamiento, que permitirá atender reportes relacionados con desazolve de infraestructura pluvial, mantenimiento de espacios públicos, poda de arbolado y recolección de residuos, entre otras labores.

Entre las unidades incorporadas se encuentran camionetas de redilas, remolques de carga, camiones de volteo, camiones vactor para drenaje, una excavadora hidráulica, una barredora mecánica y una motoconformadora, así como equipo especializado para maniobras pesadas.

Con esta ampliación, el municipio busca fortalecer la prestación de servicios en un contexto de crecimiento urbano y mayor demanda ciudadana.