Inauguran pozo profundo en San Sebastián El Grande, Tlajomulco, para reforzar abasto de agua

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga puso en operación el pozo profundo de San Sebastián El Grande, junto con su equipamiento electromecánico y electrificación, como parte de una estrategia para fortalecer el sistema de agua potable en la zona sur del municipio.

Durante el acto, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez informó que la inversión asciende a 14.2 millones de pesos e incluye también el arranque de una línea de conducción que permitirá llevar el suministro al macrotanque de Los Encinos y distribuirlo hacia colonias como Los Robles y la zona de El Fraccionamiento Los Fresnos.

El proyecto contempla la conexión del pozo a la línea existente de 28 pulgadas de diámetro, así como la instalación de tubería de PVC para optimizar la distribución.

En total, se colocaron 5 mil 450 metros lineales de tubería, además de realizar excavaciones, rellenos, construcción de cajas de válvulas, ventosas y desfogues para garantizar una operación segura.

El director de Infraestructura Hidráulica, Héctor Chaires, explicó que el pozo tiene una profundidad de 300 metros y capacidad para extraer 30 litros por segundo, volumen que podría abastecer hasta a 15 mil personas, siempre que se haga un uso responsable del recurso.

Asimismo, se anunció la construcción de una línea de impulsión en Los Encinos, que incluirá la instalación de otros 5 mil 450 metros lineales de tubería sobre avenida Adolf B. Horn hacia Sendero Real y Paseos del Valle, con sus respectivas cajas de válvulas y adecuaciones a las redes existentes.

En conjunto, las obras suman 10 mil 900 metros lineales de tubería y buscan mejorar la presión, capacidad y confiabilidad del sistema, en un contexto de crecimiento urbano y retos asociados a la disponibilidad del agua.