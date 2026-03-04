Mujeres ganan hasta 37% menos que los hombres en Jalisco: CUCEA

. .

En Jalisco, las mujeres perciben entre 60 y 65 centavos por cada peso que gana un hombre, lo que representa hasta 37 por ciento menos de ingresos, señaló la doctora Laura Victoria Rodríguez Zaragoza, profesora investigadora del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

La especialista explicó que la brecha salarial de género es la diferencia porcentual promedio entre los ingresos de hombres y mujeres, y responde a factores estructurales que colocan a las mujeres en empleos peor remunerados. Entre ellos destacan:

Concentración en sectores menos remunerados.

Sobrecarga de actividades domésticas y de cuidado no remuneradas.

Alta participación en empleos informales, parciales o de medio tiempo (55% de las mujeres trabaja de manera informal).

Penalización por maternidad, que reduce considerablemente los ingresos.

Techos de cristal que limitan el acceso a puestos de poder y mejores salarios.

Rodríguez Zaragoza subrayó que, aunque existen reformas en la Ley Federal del Trabajo para reducir estas desigualdades, los factores culturales siguen repercutiendo directamente en los bolsillos de las mujeres. “Aunque esté igual de preparada, incluso cubra 120 por ciento del puesto que le ofrecen, una mujer suele acceder a un salario más bajo porque se asume que necesitará conciliaciones para sostener su vida fuera del trabajo”, explicó.

. .

La académica recordó que la pandemia de covid-19 significó un retroceso de casi 30 años en la lucha por la igualdad y la no discriminación, lo que mantiene a las mujeres en desventaja en oportunidades, salarios dignos y protección laboral.

Añadió que eliminar la brecha de género tendría beneficios colectivos: “Diversos estudios han demostrado que el aumento de la productividad femenina generaría 22 por ciento más de ingreso per cápita. Más mujeres en sectores productivos significan más crecimiento económico, estabilidad y bienestar social”.

Finalmente, recordó que quienes enfrentan desigualdad salarial pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para recibir asesoría legal y mediación. (Con información de la UdeG)