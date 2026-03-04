Realizan pronunciamiento 10 organizaciones feministas para garantizar igualdad sustantiva en comicios de Jalisco

Elizabeth Prado, Beatriz Rangel, Lupita Ramos y Violeta Azcona, en la rueda de prensa.

Ante la dilación del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) para resolver las impugnaciones a los lineamientos de paridad de género, se pone en riesgo “un marco de plena certeza y oportunidad para las mujeres” en los comicios de 2027, afirmaron diez organizaciones feministas.

Las 38 impugnaciones contra los lineamientos de paridad de género que emitió el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), se presentaron hace más de nueve meses y el TEEJ no ha dado un fallo. La dirigencia de Morena Jalisco es una de las agrupaciones que presentaron las impugnaciones.

Entre las agrupaciones que hacen el llamado para que el tema se resuelva están el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Incidir AC, G10 Jalisco y Mujeres Líderes que Inspiran, entre otras.

Las organizaciones feministas presentaron desde el 19 de noviembre un Amicus Curiae (recurso legal de apoyo) para responder ente el TEEJ, a los señalamientos sobre las presuntas violaciones a la legalidad, igualdad, paridad y no discriminación, lo que afecta no solo a las mujeres, sino a grupos en situación de vulnerabilidad como personas indígenas, con discapacidad, LGBT+ y juventudes, tanto en la postulación de candidaturas, como en la integración del Poder Legislativo y de los ayuntamientos.

Lupita Ramos Ponce, coordinadora regional de Cladem, expresó lo siguiente:

“Ya basta de regatearle derechos a las mujeres. Es un regateo lo que hacen los partidos políticos. Entonces, sin estos lineamientos de paridad -yo lo decía- son de avanzada, son progresivos, si no se cumplimentan estos, realmente la brecha histórica que hemos vivido de desigualdad, va a seguir. Estas son medidas afirmativas para cortar esas brechas de desigualdad”, explicó.

Beatriz Rangel Juárez, directora de Auna, capítulo Jalisco, señaló que ellas respaldan que en ocho municipios del estado solo compitan mujeres.

“Lo que se propone es simplemente que en ocho de estos 16 municipios haya solamente candidaturas exclusivas para mujeres. Es a lo que nos hemos referido en esta conferencia de prensa y ¿cuáles son esos ocho municipios? Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán. Con eso se estaría contribuyendo a elevar la sub representación que hemos dicho que ha existido en contra de las mujeres”, dijo Beatriz Rangel.

Del caso de las tres regidoras de Tequila que denunciaron al alcalde detenido, Diego Rivera, por violencia política en razón de género, Lupita Ramos informó que, en una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aceptó investigar este caso de violencia política y está por dar su fallo, por lo que se espera la protección a las ediles Alondra Romero (PRI), Luz Elena Aguirre (Morena) y Evelyn Castañeda (independiente).

También suscriben el pronunciamiento Violeta Azcona (Incidir AC), Elizabeth Prado (Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco), Diana Arredondo (Mujeres Líderes que Inspiran) y Alejandra Cartagena (Cladem Jalisco).