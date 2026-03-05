Inauguran nuevo parabus frente al CUTonalá

. Karla Planter agradece al presidente Sergio Chávez por la parada del parabúa. Imagen: Captura de pantalla.

Previo al Primer Informe de la Mtra. María Felícitas, se inauguró formalmente el nuevo parabús frente al Centro Universitario de Tonalá. El espacio busca dignificar el momento de espera de la comunidad universitaria, ofreciendo sombra, mayor comodidad y seguridad en sus trayectos.

La obra fue posible gracias a la colaboración del Gobierno de Tonalá, encabezado por el presidente Sergio Chávez, así como a la gestión de la rectora María Felícitas y del representante estudiantil Alejandro, quienes impulsaron la necesidad de contar con una parada más amigable y adecuada para la comunidad.

Este nuevo parabús se suma a las acciones de mejora del entorno universitario, fortaleciendo la infraestructura y generando condiciones más seguras y accesibles para estudiantes, docentes y visitantes. Con ello, se reafirma el compromiso de trabajar de manera conjunta en proyectos que impacten positivamente la vida cotidiana de la comunidad académica.