Inician construcción de nuevo pozo profundo en Los Abedules para reforzar abasto de agua

Con el objetivo de fortalecer el suministro de agua potable en el corredor de López Mateos, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga inició la construcción de un nuevo pozo profundo en el fraccionamiento Los Abedules, obra que busca mejorar la disponibilidad y presión del servicio para habitantes de la zona.

Durante el arranque de los trabajos, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez explicó que el proyecto forma parte del programa anual de perforación y equipamiento de pozos impulsado por su administración, con una inversión global estimada en 200 millones de pesos.

El alcalde señaló que recientemente comenzaron obras similares en la zona de Valle Sur, particularmente en Los Encinos, con el propósito de atender áreas de alta densidad habitacional donde algunos pozos existentes han registrado abatimiento.

De acuerdo con el gobierno municipal, la perforación y equipamiento de los dos pozos en proceso representará una inversión cercana a los 50 millones de pesos dentro del plan hídrico del año.

El proyecto en Los Abedules contempla la perforación y equipamiento del pozo profundo, además de la construcción de infraestructura complementaria como un muro perimetral, caseta de control con tableros de operación, acometida eléctrica con sistema de medición y la instalación de cajas de válvulas y tren de descarga.

También se prevé la construcción de una garza de llenado para reforzar el sistema de abastecimiento, así como un cuarto de cloración que permitirá garantizar la calidad del agua antes de su distribución en la red.

Autoridades municipales indicaron que, una vez concluida la obra, se espera mejorar la disponibilidad del recurso, así como la presión y estabilidad del servicio en fraccionamientos ubicados en el corredor López Mateos.