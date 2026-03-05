Invita Tlaquepaque a charla de Paco Ignacio Taibo II sobre el México liberal en El Refugio

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, a través de su Dirección de Cultura, anunció la realización de la charla “El México liberal”, que será impartida por el escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II el sábado 7 de marzo a las 12:30 horas en la Capilla Fray Luis Argüello del Centro Cultural El Refugio. La entrada será gratuita.

De acuerdo con el director de Cultura municipal, Óscar Carrillo Villa, la conferencia abordará el periodo del México liberal y el proceso político que llevó a la construcción de la Constitución de 1857, con la participación de figuras históricas como Benito Juárez e Ignacio Vallarta.

Durante la charla también se revisarán episodios relevantes del siglo XIX, como la derrota del gobierno de Antonio López de Santa Anna y la resistencia del país frente al ejército del emperador Napoleón III, considerado en su momento uno de los más poderosos del mundo.

Según lo adelantado por las autoridades culturales, el encuentro también abordará el papel de Jalisco en estos procesos históricos. Entre los episodios que se mencionarán está la presencia del general Ignacio Zaragoza en Tlaquepaque, en acciones relacionadas con el asedio a Guadalajara durante los enfrentamientos entre fuerzas liberales y conservadoras.

Se recordará, también, la participación del general Santos Degollado, cuyo nombre permanece en espacios emblemáticos como el Teatro Degollado.

Taibo II es autor de numerosas obras narrativas e históricas, entre ellas la serie Patria, dedicada a los principales acontecimientos del México del siglo XIX.

También ha publicado textos sobre la Guerra de Reforma y personajes como Pancho Villa, algunos de los cuales han sido adaptados a formatos audiovisuales y difundidos en distintas plataformas.

La Dirección de Cultura reiteró la invitación al público a asistir a la conferencia, que busca generar un espacio de reflexión histórica y acercar al público a los procesos que marcaron la formación del Estado mexicano.