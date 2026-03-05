Piden sancionar a encubridores de delitos graves aun así sean familiares de los delincuentes

. .

Con el propósito de eliminar las excepciones que actualmente permiten que familiares o personas cercanas queden exentas de responsabilidad por encubrir a quienes cometan delitos graves, la diputada del partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Carrera García presentó una iniciativa para reformar los artículos 22 y 263 del Código Penal del Estado de Jalisco.

La legisladora explicó que la propuesta establece que, cuando se trate de delitos como feminicidio, homicidio, violación o abuso sexual infantil, ninguna persona podrá quedar libre de responsabilidad por ayudar a ocultar al agresor, independientemente de su relación con él.

“El estado de Veracruz aprobó en 2024 una reforma a su Código penal para eliminar la excusa absolutoria en casos de delitos graves como feminicidio o violación, de modo que familiares o personas cercanas también pueden ser sancionadas si encubren estos delitos”, explicó.

Brenda Carrera subrayó que cuando alguien colabora para esconder a los responsables de este tipo de crímenes también contribuye a la impunidad, por lo que consideró necesario fortalecer el marco jurídico para evitar que se obstaculice la impartición de justicia.

“Es una incongruencia que la ley permita que familiares cercanos y hasta por cuarto grado ayuden, oculten o faciliten la huida a delincuentes asesinos. El colmo se da cuando se exime de culpa por amor, gratitud o amistad”, dijo.

La legisladora agregó que “la justicia no puede tener excepciones cuando se trata de los delitos que más lastiman a nuestra sociedad; en Jalisco no debe haber espacio para el encubrimiento de criminales”.

Actualmente la legislación incluye una excepción que permite que familiares o personas cercanas al responsable de delitos graves no sean sancionadas por ayudar a ocultarlo, desaparecer pruebas o facilitar su fuga, lo que genera vacíos legales que favorecen la impunidad.