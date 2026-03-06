Rehabilitan dos calles en la colonia El Zalate con inversión de 16.7 millones de pesos

La Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, encabezó la entrega de las obras de rehabilitación de las calles José Luis Velasco y Antonio de María Uranga en la colonia El Zalate, trabajos en los que se destinaron 16.7 millones de pesos con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de las y los habitantes de la zona.

Inaugura Vero Delgadillo rehabilitación de calles en El Zalate

Durante el acto, la alcaldesa recordó que la rehabilitación de la calle José Luis Velasco fue un compromiso realizado durante su campaña y que posteriormente refrendó cuando entregó la remodelación de la plazoleta Sor Juana Inés de la Cruz. Señaló que, sumando ambas intervenciones, se han invertido alrededor de 27 millones de pesos en esta colonia.

Las obras en la calle José Luis Velasco, realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33), incluyeron repavimentación con concreto hidráulico, rehabilitación de banquetas, acciones de accesibilidad universal, instalación de huellas podotáctiles y bolardos, además de la renovación del alumbrado público y mejoras en la red de agua potable y drenaje sanitario.

Por su parte, la Dirección de Pavimentos realizó el reencarpetado de la calle Antonio de María Uranga, entre avenida Patria y José Luis Velasco, con una inversión de un millón de pesos.

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, informó que las intervenciones benefician no solo a la colonia El Zalate, sino a habitantes de zonas cercanas, estimando un impacto positivo para alrededor de 70 mil personas.